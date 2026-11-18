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Στην Κολομβία μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προκειμένου να πραγματοποιήσει συνομιλίες με αντικείμενο την ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας και ζητήματα ασφάλειας.

Την επίσκεψη ανακοίνωσε την Τρίτη (17/11) ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, απόστρατος στρατηγός Χόρχε Εδουάρδο Μόρα, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό αξιωματούχο κατά την παραμονή του στη χώρα.

«Ο υπουργός Πολέμου θα έρθει. Θα τον συναντήσω αύριο», δήλωσε ο Μόρα απευθυνόμενος στο Κογκρέσο, επιβεβαιώνοντας την άφιξη του Χέγκσεθ.

#ATENCIÓN | El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, anunció que este miércoles llegará a Colombia el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, para abordar asuntos relacionados con la seguridad transnacional. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Μετακινήσεις με tap & pay και στο Μετρό Θεσσαλονίκης – Στόχος η 24ωρη λειτουργία από το 2027 https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/kzggpy8HRd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 17, 2026

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μπογκοτά, καθώς και σε ζητήματα ασφάλειας που αφορούν τις δύο χώρες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πιτ Χέγκσεθ πρόκειται επίσης να παραστεί σε τελετή παράδοσης στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου C-130 Hercules στις ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας.