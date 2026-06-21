Ροντ Στιούαρτ: Ζήτησε εσπευσμένα οξυγόνο κατά τη διάρκεια συναυλίας του – «Παραλίγο να λιποθυμήσω» – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ανησυχία στους θαυμαστές του προκάλεσε ο Βρετανός τραγουδιστής Ροντ Στιούαρτ, καθώς κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Σολτ Λέικ Σίτι των ΗΠΑ το Σάββατο, εθεάθη να λυγίζει πάνω στη σκηνή και να χρειάζεται εσπευσμένα παροχή οξυγόνου.

Το δραματικό αυτό περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά την αιφνίδια ακύρωση εμφάνισής του στην Καλιφόρνια λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού, η οποία είχε προκαλέσει και τις επικρίσεις μέρους του κοινού για ένα μετέπειτα αεροπορικό του ταξίδι.

Το σοκ στη σκηνή και η χρήση οξυγόνου

Ο 81χρονος θρύλος της μουσικής φάνηκε να δυσκολεύεται στα μισά του σόου το βράδυ του Σαββάτου.

Δυσφορούσε εμφανώς και αναγκάστηκε να κάνει σήμα στα μέλη της ομάδας του για βοήθεια, οι οποίοι έσπευσαν στο πλευρό του μεταφέροντας μια φιάλη οξυγόνου.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, ο τραγουδιστής φαίνεται να παίρνει επανειλημμένες ανάσες από τη μάσκα οξυγόνου πριν απευθυνθεί στο πλήθος.

View this post on Instagram A post shared by The Twin Doctors (@thetwindoctors_)



Αφού συνήλθε, είπε στους παρευρισκόμενους ότι «παραλίγο να γαμ@@@θώ και να λιποθυμήσω».

Οι θαυμαστές μέσα στον χώρο αντέδρασαν με δυνατές επευφημίες, καθώς ο βετεράνος καλλιτέχνης έβρισκε ξανά την ψυχραιμία του, ενώ ένας θεατής ακούστηκε να φωνάζει: «Κάνε ένα διάλειμμα!».

Rod Stewart Needs Oxygen Tank During Utah Concert, Video https://t.co/A2LOJG0BEN — TMZ (@TMZ) June 20, 2026



Αφού τελείωσε με τη φιάλη οξυγόνου, ο Στιούαρτ γύρισε προς το κοινό και δήλωσε: «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί», προκαλώντας το υποστηρικτικό χειροκρότημα των θεατών.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε σχεδόν «λιποθυμήσει» κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τραγουδιού, πριν ρωτήσει τους θαυμαστές του: «Θα σας πείραζε αν καθόμουν για αυτό το κομμάτι;»

Η προηγούμενη ακύρωση

Η περιπέτεια αυτή με την υγεία του έρχεται σε συνέχεια της ακύρωσης της προγραμματισμένης εμφάνισής του στο North Island Credit Union Amphitheater στην Τσούλα Βίστα, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, την Παρασκευή 11 Ιουνίου.

Ενώ οι θαυμαστές είχαν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνονται έξω από τον χώρο, η ομάδα του Στιούαρτ ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σχετική ανακοίνωση εξηγούσε: «Ταξίδεψε μέχρι τον χώρο της συναυλίας και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανιστεί, αλλά κατόπιν συμβουλής των γιατρών του και μετά από διάγνωση οξείας λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού που κατέληξε σε λαρυγγίτιδα, δεν είναι σε θέση να ανέβει στη σκηνή απόψε».

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Ροντ Στιούαρτ απευθύνθηκε απευθείας στους θαυμαστές του μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του στην οποία στεκόταν πάνω στη σκηνή του άδειου αμφιθεάτρου, γράφοντας: «Λοιπόν, εδώ είμαι στην όμορφη Τσούλα Βίστα, καθώς η σκηνή αποσυναρμολογείται γύρω μου. Μετά τη θεραπεία αισθάνομαι πολύ καλύτερα, αλλά η φωνή μου όχι».

Ζητώντας συγγνώμη από τους απογοητευμένους θαυμαστές, ο σταρ επέμεινε ότι «έκανα ό,τι μπορούσα για να πραγματοποιηθεί το σόου απόψε» και υποσχέθηκε ότι «θα βάλω τα δυνατά μου για να επαναπρογραμματιστεί».

Ωστόσο, λιγότερο από 24 ώρες μετά από εκείνη την ακύρωση, ο Στιούαρτ εθεάθη να ταξιδεύει με ιδιωτικό τζετ στη Βοστώνη μαζί με δύο από τους γιους του, προκειμένου να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Σκωτίας εναντίον της Αϊτής για το Μουντιάλ 2026.

View this post on Instagram A post shared by Sir Rod Stewart (@sirrodstewart)



Το συγκεκριμένο ταξίδι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με ορισμένους θαυμαστές να αμφισβητούν το πόσο άρρωστος ήταν πραγματικά ο τραγουδιστής.

Ένας δυσαρεστημένος follower έγραψε χαρακτηριστικά στα σχόλια της σελίδας του στο Instagram: «Αυτό μοιάζει μάλλον ανειλικρινές, ειδικά μετά τη χθεσινοβραδινή σου ακύρωση. Πολύ άρρωστος για να εμφανιστείς στη σκηνή, αλλά μια χαρά για να πετάξεις στην άλλη άκρη της χώρας για ποδόσφαιρο;»