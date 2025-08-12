Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό»

Με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδεία ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μιλώντας στο ένθετο Enjoy και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο κόσμος και οι ηγέτες του.

Στο ερώτημα αν σήμερα υπάρχουν ηγέτες με όραμα, με ευαισθησίες για το μέλλον ο γνωστός ηθοποιός σημείωσε: «Τα πάντα όλα είναι οικονομία. Δεν υπάρχουν πολιτικοί, δικαστές, επιστήμονες, υπάρχει μόνο η οικονομία. Μιλάμε για οικονομική πολιτική και όχι για κοινωνική πολιτική, ανθρωποκεντρική πολιτική. Μιλάμε για κέντρα εξουσίας οικονομικά και για μεγάλα οικονομικά και διαπλεκόμενα συμφέροντα. Τα πάντα είναι εμπορικές συμφωνίες. Και να σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι εφήμερα. Κανείς δεν φεύγει με τη βίλα του και το πορτοφόλι του. Γυμνός έρχεται, γυμνός φεύγει από τη ζωή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, σχολιάζοντας το τι χρειάζεται ο κόσμος, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε: «Φτάνουν τα χρηματιστήρια και τα όπλα. Δεν θέλουμε άλλα. Σχολεία θέλουμε, παιδεία και κυρίως ανθρωποκεντρική παιδεία. Αν συνεχίζουμε να πιέζουμε την κοινωνία, να χαμηλώνουμε τους μισθούς, να επικρατεί ακρίβεια, γυμνάζουμε τα άκρα. Ο Χίτλερ αναδύθηκε στη Γερμανία όταν οι Γερμανοί υπέφεραν από τη φτώχεια. Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό. Ο κόσμος πρέπει να δώσει χώρο στην ύπαρξη και στη φιλοσοφία. Αυτή είναι η επιστήμη του μέλλοντος».

«Να μιλήσουμε για τον υπαρξισμό. Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Γιατί ήρθαμε στη γη; Ποιος είμαι; Που πάω; Ποιο είναι το νόημα της ζωής; Οι νέοι φιλόσοφοι του σήμερα πρέπει να εκπαιδεύσουν ξανά τις κοινωνίες και τον άνθρωπο. Ποια είναι τα όνειρα των ανθρώπων; Ποια η ευτυχία; Πως γαληνεύει η ψυχή; Ποιες είναι οι αξίες; Δεν είναι η ζωή, το νόημα της, μόνο η τσέπη μας. Είναι και το μέσα μας. Η έκφραση του μέσα μας προς τα έξω.

Πρέπει να επενδύσουμε στον πολιτισμό, στις τέχνες, στην ιστορία. Η τεχνολογία μας τα προσφέρει όλα γρήγορα, αλλά μη χαθούν τα όρια. Το νέο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, πέρα από τις πανδημίες, είναι και τα ρομπότ. Οι μηχανές δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο ούτε στην εργασία ούτε στη συναναστροφή. Τον σύγχρονο άνθρωπο τον νοιάζουν η ταχύτητα και η υπερπληροφόρηση», πρόσθεσε.

