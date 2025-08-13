Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025: Υδροχόοι, κρατήστε κρυφά τα όνειρά σας

Τι θα συμβεί σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Κριέ, οι ιδέες σου, αυτές που έχεις σημειώσεις στην εφαρμογή του κινητού σου ή τις έχεις αποθηκεύσει στα φωνητικά μηνύματα είναι κάτι παραπάνω από έτοιμες για το φως της ημέρας. Να είστε αρκετά τολμηροί για να κάνετε τις σκέψεις σας πράξη.

Το ημερήσιο ωροσκόπιο σας για τις 13 Αυγούστου 2025 δεν αφορά την δύναμη ή τη φιλοδοξία που τροφοδοτείται από τον εγωισμό. Αφορά το να είστε ο ήρωας μίας νέας εποχής, ο οποίος ηγείται με όραμα όχι με σιδερένια πυγμή. Κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με τον Δία, δώστε χώρο στο εφευρετικό σας πνεύμα. Θα σας αποζημιώσει.

Ταύρος

Ταύρε, τι είναι αυτό που θαμπώνει την λάμψη της φαντασίας σου; Αν τα όνειρά σας έχουν περιοριστεί ίσως ήρθε η ώρα να στραφείτε προς τον εσωτερικό σας κόσμο.

Τα όρια που αντιμετωπίζετε στις 13 Αυγούστου 2025 μπορεί να μην προέρχονται από τους άλλους. Ενδέχεται να τα βάζει ο εσωτερικός σας κριτής που ασχολείται με παλιούς φόβους. Προσκαλέστε την φωνή αυτού του εσωτερικού κριτή και προσπαθήστε να του θέσετε ερωτήσεις.

Δίδυμος

Δίδυμοι, όταν δεν επιμένετε τους στόχους σας και σταματάτε να κυνηγάτε οφθαλμαπάτες, ο εσωτερικός σας κόσμος μπορεί να αρχίσει να ανθίζει ξανά. Η ζωή σας μπορεί να έχει παλμό και ομορφιά κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με τον Δία.

Ασχοληθείτε με ό,τι έχει νόημα στις 13 Αυγούστου 2025 και αφήστε το μυαλό σας να ξεκουραστεί χωρίς ενοχές. Μερικές φορές, τα πιο ωραία ταξίδια συμβαίνουν στη σιωπή.

Καρκίνος

Καρκίνε, η εκδοχή του εαυτού σου που ο κόσμος έχει συνηθίσει, μπορεί να μην είναι πλέον κατάλληλη για εσένα. Έχετε την πλήρη άδεια να κάψετε το κοστούμι που ράψατε με βάση τις προσδοκίες των άλλων.

Επιτέλους επιτρέπετε στον εαυτό σας να είναι αυτός που είναι κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με τον Δία. Μπαίνεις σε κάθε δωμάτιο και είσαι ο πραγματικός εαυτός σου.

Λέων

Λέων, αυτό είναι το σύνθημά σου για να απολαύσεις τον εσωτερικό σου μαγνητισμό. Σας αξίζει να αισθάνεστε ότι είστε ένας εξαιρετικός άνθρωπος κάθε μέρα, όχι μόνο σε ειδικές περιστάσεις. Δεν είστε διακοσμητικοί στις 13 Αυγούστου 2025. Είστε μία ουσιαστική παρουσία.

Κινηθείτε σαν να γνωρίζετε την αξία σας και δείτε πώς το περιβάλλον σας αλλάζει με βάση την παρουσία σας. Υπάρχει κάτι που σας κάνει να αισθάνεστε περιορισμένοι; Κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με τον Δία, αφήστε το στην άκρη αμέσως.

Παρθένος

Παρθένε, ακόμα και όταν νιώθεις ότι είσαι πνιγμένος από τις ευθύνες ή τις εσωτερικές αμφιβολίες, να θυμάσαι ότι ο ωκεανός μέσα σου κρύβει κόσμους που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί. Μην επιμένετε να κολυμπάτε στην επιφάνεια του.

Κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με τον Δία, αφεθείτε να κολυμπήσετε πιο βαθιά. Εκεί, θα βρείτε ξεχασμένες επιθυμίες, σοφία και διαύγεια που δεν φαίνονται από μακριά.

Ζυγός

Ζυγέ, η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Στην διάρκεια της σημερινής ημέρας μπορεί να νιώθετε ότι κινείστε σαν μία παρελθοντική εκδοχή του εαυτού σας. Δεν είναι κακό να επαναλαμβάνετε έναν κύκλο, αν αυτό σημαίνει ότι προσπαθείτε να λειτουργήσετε κάπως διαφορετικά.

Σας δίνεται η ευκαιρία να ξανασυστηθείτε σε όσους εξελίσσονται μαζί σας αθόρυβα στο παρασκήνιο. Κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με τον Δία, προτού αναζητήσετε εξωτερική επιβεβαίωση αναρωτηθείτε: «Ποια κομμάτια του εαυτού μου δεν έχω αποδεχθεί ακόμη πλήρως;».

Σκορπιός

Σκορπιέ, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για να σπαταλάς τα δώρα και την ενέργεια σου. Καλείστε να «φυτέψετε» την μαγεία σας σε έδαφος που υποστηρίζει την εξέλιξή σας.

Είτε πρόκειται για μια δουλειά, είτε για ένα έργο, είτε για μια σχέση, στις 13 Αυγούστου 2025, ρωτήστε αν αυτό σας επιτρέπει να κάνετε μία νέα αρχή. Σέβεται το βάθος που έχετε ως άνθρωπος;

Τοξότης

Τοξότη, η «ακαταστασία» και το ξόδεμα της ενέργειας σας στην καθημερινότητα σας οδηγεί να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα. Ελέγξτε το ημερολόγιό σας, τη λίστα με τις δουλειές σας και τον χρόνο που περνάτε στην οθόνη του κινητού.

Στη συνέχεια, καθορίστε τι αξίζει την προσοχή σας στις 13 Αυγούστου 2025. Ένα πρόγραμμα που θα δίνει προτεραιότητα στις σχέσεις σας, κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με τον Δία, μπορεί να είναι το πιο απελευθερωτικό πράγμα που μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, ο πάγος γύρω από την καρδιά σου αρχίζει να λιώνει. Έτσι έρχεται στην επιφάνεια μία τρυφερότητα που για καιρό αρνείστε στον εαυτό σας. Έχετε οικοδομήσει ολόκληρους κόσμους γύρω από το πείσμα, την αντοχή και την ψυχραιμία.

Τώρα, κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με τον Δία, καλείστε να βρείτε τη χάρη στην ευαλωτότητα και την αλλαγή. Γράψτε ένα γράμμα στην εκδοχή του εαυτού σας που σας βοήθησε να ξεπεράσετε τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής σας.

Υδροχόος

Υδροχόε, υπάρχει δύναμη στην αυτοσυγκράτηση, στο να ξέρεις πότε να αποκαλύπτεις και πότε να προστατεύεις τον εαυτό σου.

Κατά τη διάρκεια του τετραγώνου της Σελήνης με τον Δία, κρατήστε κρυφά τα όνειρα σας μέχρι να είναι αρκετά ισχυρά για να σταθούν στο προσκήνιο. Μην μπερδεύετε την ηρεμία με την αποτυχία. Αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη στρατηγική σας μέχρι τώρα.

Ιχθύες

Ιχθύες, η ζωή σας είναι ένα δημιουργικό έργο που εξελίσσεται. Αναλογιστείτε πού έχετε βρεθεί και τι μαθήματα έχετε πάρει. Η 13η Αυγούστου 2025 είναι μια ημέρα για να δημιουργήσετε με πρόθεση, να ονειρευτείτε με δομή.

Βγάλτε ένα χαρτί και σχεδιάστε το μέλλον σας όπως μόνο εσείς μπορείτε να το δείτε. Πού έχετε θεωρήσει λανθασμένα ότι η στασιμότητα ήταν αποτυχία; Στην πραγματικότητα οι καλύτερες ιδέες γεννιούνται στην σιωπή και την ηρεμία όταν έχετε μειώσει την ταχύτητα της καθημερινότητας και τον θόρυβο.