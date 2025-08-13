Tσίγκας: Είναι πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο – 82 πυρκαγιές μέσα σε μία ημέρα

«Είναι σίγουρα το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση που επικράτησε το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Μόνο την Τρίτη (12/8), εκδηλώθηκαν 82 πυρκαγιές, αριθμός «πάρα πολύ υψηλός» που, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιούργησε τεράστιες δυσκολίες στο έργο της κατάσβεσης.

«Όλος ο μηχανισμός είναι σε διασπορά» σημείωσε ο κ. Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, τα πιο επικίνδυνα μέτωπα αυτή την ώρα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας — όπου η φωτιά καίει σε δύο εστίες, μία στη ΒΙΠΕ και μία δεύτερη που έχει διασπάσει τις δυνάμεις — καθώς και στην περιοχή της Πρέβεζας. Και οι δύο πυρκαγιές είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, σοβαρές αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν και στη Ζάκυνθο, στη Χίο και αλλού, με απομακρύνσεις πολιτών σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

5.000 πυροσβέστες και εθελοντές

«Δεν υπάρχει υπηρεσία Πυροσβεστικής στην Ελλάδα που να μην έχει διαθέσει όχημα». Ενισχύσεις καταφθάνουν από περιοχές που δεν έχουν ενεργά μέτωπα, ακόμη και με τη βοήθεια πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών. Περίπου 5.000 πυροσβέστες και εθελοντές συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ η κόπωση είναι εμφανής: «Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι είναι εξουθενωμένοι· η μάχη που έδιναν όλη τη νύχτα ήταν συνεχόμενη, αδιάκοπη και σίγουρα ηρωική σημείωσε.

«Θα πρέπει περιορίσουμε ότι περιορίζουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας» σημείωσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Αναφορικά με τραυματισμούς πυροσβεστών, ο κ. Τσίγκας σημείωσε πως «προς το παρόν βαίνουν όλα καλά», αν και κάποιοι συνάδελφοι ένιωσαν δυσφορία λόγω του πυκνού καπνού και των υψηλών θερμοκρασιών. Και όπως συμπλήρωσε, όλοι οι διαθέσιμοι πυροσβέστες βρίσκονται είτε σε οχήματα, είτε σε πεζοπόρα τμήματα, είτε πλάι σε δασοκομάντος και μηχανήματα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών υπογράμμισε ότι η αναπροσαρμογή των δυνάμεων είναι συνεχής, καθώς «η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα» και οι άνεμοι μπορούν να ενισχυθούν τοπικά κατά 1-2 μποφόρ, αλλάζοντας κατεύθυνση και δυσκολεύοντας την επιχείρηση.

Μιλώντας τέλος για τα εναέρια μέσα δήλωσε ότι «θα πρέπει να έχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας» τονίζοντας ότι με σταδιακή επιτήρηση και ρίψεις νερού «να πετύχουμε ό,τι καλύτερο γίνεται υπό αυτές τις συνθήκες».

