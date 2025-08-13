Φωτιά στα Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στα Μέγαρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (13/8). Πριν λίγο εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος.

«Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή Οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα που εστάλη