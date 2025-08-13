Γουατεμάλα: Στη φυλακή έξι κρατικοί υπάλληλοι για τον θάνατο 41 κοριτσιών από φωτιά σε δομή υποδοχής ανηλίκων

Δικαστήριο της Γουατεμάλας καταδίκασε την Τρίτη (12/8) έξι πρώην κρατικούς αξιωματούχους –δύο πρώην αστυνομικούς και τέσσερις υπαλλήλους κρατικής υπηρεσίας προστασίας ανηλίκων– επιβάλλοντάς τους πολυετείς ποινές κάθειρξης για την τραγωδία του 2017, κατά την οποία 41 κορίτσια έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κρατικό ίδρυμα φιλοξενίας ανηλίκων. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τη Γουατεμάλα και τη διεθνή κοινότητα.

Οι ποινές κάθειρξης που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 6 έως 25 έτη.

Με την απαγγελία της ετυμηγορίας έπεσε η αυλαία στην πολύκροτη δίκη για μια από τις πλέον πολύνεκρες τραγωδίες στην ιστορία της Γουατεμάλας, η οποία είχε συγκλονίσει την εγχώρια και διεθνή κοινή γνώμη.

Σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων

Οι έξι καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία, κακομεταχείριση ανηλίκων, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Ένας συγκατηγορούμενός τους απαλλάχτηκε. Η δικαστής Ίνγκριντ Σιφουέντες έκρινε πως ήταν αναρμόδια να αποφανθεί για τις κατηγορίες σε βάρος πρώην εισαγγελέα αρμόδιου για υποθέσεις ανηλίκων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την 8η Μαρτίου 2017 σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων κοντά στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας. Προηγουμένως είχαν σημειωθεί επεισόδια επειδή διαμαρτύρονταν για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ιδίως τις στερήσεις τροφής και περίπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, ή αποπειράθηκαν να αποδράσουν.

Περισσότερα από 50 κορίτσια οδηγήθηκαν σε μικρή αίθουσα της δομής, τους έδωσαν μερικά στρώματα για να κοιμηθούν και τα κλείδωσαν. Κορίτσι έβαλε φωτιά σε στρώμα, πιστεύοντας πως οι φρουροί θα υποχρεώνονταν να ανοίξουν, σύμφωνα με καταθέσεις. Εκείνοι όμως αγνόησαν τις κραυγές τους για ώρα –«να καούν», είπε αστυνομικός που είχε το κλειδί όταν τον ειδοποίησαν, βρίζοντας τις έφηβες, άκουσε το δικαστήριο–, με αποτέλεσμα 41 κορίτσια να βρουν φρικτό θάνατο και άλλα 15 να υποστούν σοβαρά εγκαύματα.