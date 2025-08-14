Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: «Ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα»

Αιχμές κατά του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη άφησε ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης σχετικά με δηλώσεις του για το 112.

Κατά την ενημέρωση για τις πυρκαγιές ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε αρχικά ότι «υπάρχουν σαφείς σαφείς ενδείξεις έως και αποδείξεις κακόβουλων ενεργειών που οδήγησαν σε αυτές τις πυρκαγιές. Δυστυχώς φάνηκε ότι κάποιοι ήθελαν η φωτιά να μπει μέσα στην Πάτρα, με καταστροφικές συνέπειες, την ίδια ώρα που οι κύριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν στο Δυτικό μέτωπο».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «θέλω να ευχαριστήσω ξανά θερμά τους πυροσβέστες, τους εθελοντές πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία, την Περιφέρεια, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα που απέτρεψαν τα σχέδια αυτά. Η κλιματική κρίση από μόνη της απαιτεί μία ριζική αλλαγή δόγματος από την πλευρά όλων και αυτό κάνουμε. Δεν πρόκειται όμως να ανεχθούμε σε καμία περίπτωση οποιονδήποτε θέτει σε ακραίο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αρκούν οι προσπάθειες του κεντρικού κράτους. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά και να επενδύσουμε στην πρόληψη. Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

Πρόσθεσε ότι «αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές».

Ο κ. Κεφαλογιάννης συμπλήρωσε ότι «σε όσους επίσης αμφισβητούν την επένδυση που έχει κάνει η Κυβέρνηση στην Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα θέλω να θυμήσω τα εξής: Φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τον ιστορικά υψηλότερο αριθμό προσωπικού. Υπηρετούν πάνω από 18.000 άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 2.500 εποχικών πυροσβεστών, αριθμό αυξημένο κατά 4.000 σε σχέση με το 2019 και 21 Ομάδες ΕΜΟΔΕ, οι γνωστοί δασοκομάντος, 1500 στον αριθμό με εξειδίκευση στις δασικές επιχειρήσεις. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 137 δασοπυροσβεστών και το φθινόπωρο θα ακολουθήσει πρόσληψη 150 πυροσβεστών επί θητεία».