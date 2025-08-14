Δικογραφία σε βάρος γνωστής influencer για παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δικογραφία σε βάρος γνωστής influencer για παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος γνωστής influencer, καθώς και σε βάρος αλλοδαπής εταιρείας, διαχειρίστριας ιστότοπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, για παράβαση της νομοθεσίας αναφορικά με τη ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων.

Συγκεκριμένα, κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, προέκυψε ότι η γνωστή influencer προέβαινε σε παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων, που διοργανώνονταν και διεξάγονταν από την ανωτέρω εταιρεία μέσω ιστοτόπων, χωρίς άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Πιο αναλυτικά, από την ενδελεχή ψηφιακή έρευνα, τη συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών και την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, πιστοποιήθηκε ότι η ημεδαπή, ως διαχειρίστρια προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις υπό μορφή «ιστοριών», με στόχο την προώθηση του ανωτέρω ιστότοπου τυχερών παιγνίων.

Σημειώνεται ότι, ο διαφημιζόμενος ιστότοπος εντάχθηκε στον κατάλογο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων «Blacklist», που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

