Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Για τη νίκη-πρόκριση ο Δικέφαλος του Βορρά στο Κλάγκενφουρτ

Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ που τίθενται αντιμέτωποι στο Κλάγκενφουρτ (Πέμπτη 14/8, 20:00), με φόντο την πρόκριση στα Play Off του UEFA Europa League.

Το 0-0 της Τούμπας δίνει, θεωρητικά, ένα προβάδισμα στους Αυστριακούς, ωστόσο το «Βέρδερζε Στάντιουμ» δεν είναι η φυσική έδρα της ομάδας του Ντίτμαρ Κιούμπαουερ.

Οι Αυστριακοί έχουν ψυχολογία, αφού μετά την εμφάνιση που πραγματοποίησαν στη Θεσσαλονίκη πέτυχαν την πρώτη τους νίκη για το αυστριακό πρωτάθλημα.

Μετά την εντός έδρας ήττα με 2-0 από την Άλταχ, η Βόλφσμπεργκερ πέρασε νικηφόρα από τη Βιέννη κερδίζοντας με 2-0 την Αούστρια. Τα γκολ για την ομάδα του Κιούμπαουερ σημείωσαν ο Αλεσάντρο Σεπφ μόλις στο 6ο λεπτό μετά από ενέργεια του Ντέγιαν Ζούκιτς και στο 23′ με αυτογκόλ ο Κανγκ-Χι Λι.

Ο 54χρονος Αυστριακός προπονητής πραγματοποίησε στο παιχνίδι της Κυριακής (10/8) τρεις αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης στην Τούμπα.

Ο Ζούκιτς ήταν μία από αυτές και δεν αποκλείεται να διατηρήσει τη θέση του, μετά την εμφάνισή του κόντρα στην Αούστρια. Νταβίντ Ατανγκά και Φαμπιάν Βόλμουτ ήταν οι άλλοι δύο που πήραν φανέλα βασικού, ωστόσο παραμένει ερωτηματικό το αν θα είναι εκ νέου στο αρχικό σχήμα.

Εκτός παραμένουν για τους Αυστριακούς ο κεντρικός αμυντικός Τσιμνπουίκε Νουανιβό και ο επιθετικός Έρικ Κόιζεκ.

Προβλήματα σημαντικά, πάντως, αντιμετωπίζει ο Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός επιβεβαίωσε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τάισον.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (11/8) και τέθηκε εκτός, μεγαλώνοντας το πρόβλημα που υπάρχει στις πτέρυγες της επίθεσης, καθώς λόγω τραυματισμού δεν υπολογίζεται – κι είναι και εκτός λίστας – και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ. Αυτό σημαίνει πως είτε ο νεοαποκτηθείς Λούκα Ιβανούσετς είτε ο Σόλα Σορετίρε θα αγωνιστεί στη θέση του αριστερού εξτρέμ.

Με τον Μαντί Καμαρά, διαθέσιμο, η λογική λέει πως ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ δε θα προχωρήσει σε άλλες αλλαγές στην ενδεκάδα. Οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν πως μόνο με νίκη μπορούν να δώσουν συνέχεια στην παρουσία τους στο θεσμό, εκεί όπου πέρυσι έφτασαν ως και την ενδιάμεση φάση μετά το League Stage – αποκλείστηκαν με δύο ήττες από τη Στεάουα.

Δεδομένα, πάντως, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να εμφανιστεί πιο ενεργητικός μπροστά από το τέρμα της Βόλφσμπεργκερ, καθώς στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης δεν κατέγραψε ούτε μία τελική προς την αντίπαλη εστία – αρνητική επίδοση τριετίας.

Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα Play Off της διοργάνωσης τη Ριέκα η οποία κέρδισε με 3-1 στην Ιρλανδία, ανατρέποντας την ήττα με 2-1 που είχε γνωρίσει από τη Σέλμπουρν στην Κροατία.

Επίσης, όποια ομάδα αποκλειστεί θα αντιμετωπίσει στα Play Off του UEFA Conference League τη νικήτρια του ζευγαριού Αράζ (Αζερμπαϊτζάν) – Ομόνοια (Κύπρος), με τους Κύπριους να περνούν θριαμβευτικά με 4-0 από το Μπακού.

Διαιτητής: Όρελ Γκρίνφιλντ (Ισραήλ)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ(ΝτίτμαρΚιούμπαουερ): Πόλστερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Ρένερ, Σεπφ, Σούλτσνερ, Μάτιτς, Μπάλο, Ζούκιτς, Αβντίγια.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τσάλοφ.