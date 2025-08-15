Φωτιές: Σε εξέλιξη οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στη Χίο – Για 4η ημέρα χωρίς νερό οι πληγέντες της Πάτρας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, που προκάλεσε η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στα χωριά της βορειοδυτικής Χίου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, οι πληγείσες περιοχές της Πάτρας βρίσκονται για 4η ημέρα χωρίς νερό, με τους κατοίκους να χαρακτηρίζουν την κατάσταση αδιανόητη.

Όσον αφορά τη Χίο, στόχος των συνεργείων, είναι η επαναηλεκτροδότηση της Βολισσού έως το βράδυ, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η τροφοδότηση ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς. Για τα υπόλοιπα χωριά της Αμανής, η εκτίμηση του ΔΕΔΔΗΕ είναι ότι η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί πλήρως εντός 2–3 ημερών. Παράλληλα, στη Νέα Ποταμιά θα τοποθετηθεί προσωρινή γεννήτρια, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής του δικτύου, σύμφωνα με το politischios.gr.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τον κυβερνητικό βουλευτή, Νότη Μηταράκη ήδη έχουν αποκαταστήσει το 40% της ηλεκτροδότησης στη Βολισσό. Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο, αύριο Σάββατο θα έρθουν στη Χίο συνεργεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Για 4η ημέρα χωρίς νερό οι πληγέντες της Πάτρας

Αρόη, Συχαινά και άλλες βόρειες συνοικίες της πόλης της Πάτρας έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς στάλα νερό από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι σχηματίζουν ουρές, όπου μπορούν για λίγα λίτρα πόσιμου νερού, ακόμη και στη γνωστή βρύση του Διάκου, κουβαλώντας μπουκάλια, όπως μεταδίδει το pelop.gr.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική για ηλικιωμένους και ανήμπορους, που αδυνατούν να φτάσουν στα σημεία διανομής. Για πολλούς, η μόνη λύση είναι η αγορά εμφιαλωμένου νερού από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, τα οποία –παρά τη σημερινή αργία– παραμένουν ανοιχτά, αλλά συχνά με άδεια ράφια λόγω της τεράστιας ζήτησης, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Καθυστέρηση στην αποκατάσταση

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΠ, η έλλειψη νερού οφείλεται στην εκτεταμένη διακοπή ρεύματος που επηρέασε το αντλιοστάσιο στην περιοχή Βελβιτσίου – Μπάλα. Η αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη από τον ΔΕΔΔΗΕ, με την υπόσχεση, ότι μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι γεωτρήσεις θα τεθούν ξανά σε λειτουργία και θα αρχίσει η σταδιακή υδροδότηση των βόρειων συνοικιών.

Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών, ο Δήμος Πατρέων προχωρά σε διανομή νερού:

Από το Ανατολικό Διαμέρισμα (Εγλυκάδος 98) διανέμονται εμφιαλωμένα νερά σε όσους έχουν πληγεί.

Στις 3 μ.μ. υδροφόρα του Δήμου θα βρεθεί στην πλατεία της Αρόης για να δώσει νερό στους κατοίκους.

Το απόγευμα, άλλη υδροφόρα θα βρίσκεται στην Αγία Ειρήνη στον Ριγανόκαμπο για να εξυπηρετήσει και εκεί τις ανάγκες των πολιτών.

Παράλληλα, το ίδιο μέσο ενημέρωσης μεταδίδει ότι η ΔΕΥΑΠ παραδέχθηκε ότι χωρίς ρεύμα δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία γεώτρηση, αφού δεν διαθέτει γεννήτριες για έκτακτες ανάγκες. Αυτό σημαίνει πως κάθε διακοπή ρεύματος οδηγεί αυτόματα και σε διακοπή νερού.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι βλάβες δεν περιορίζονται μόνο στις βόρειες περιοχές. Στα Μοιραίικα, που τροφοδοτούν τις δυτικές συνοικίες όπως Βραχνέικα, Μονοδένδρι και Ροΐτικα, οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται. Ήδη από χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στα Τσουκαλέικα με τον πρόεδρο Χρήστο Παπαντωνόπουλο να απευθύνει έκκληση να μην γίνεται άσκοπη χρήση για πότισμα.

Η αγανάκτηση των πολιτών είναι πλέον έκδηλη, με πολλούς να καταγγέλλουν ότι σε μια πόλη όπως η Πάτρα το 2025, η έλλειψη νερού για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες είναι αδιανόητη.