Έκρηξη στην Αίτνα: Νέο ρήγμα απελευθερώνει λάβα – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου

Enikos Newsroom

διεθνή

Αίτνα
Πηγή: ΑΡ

Ένα νέο ρήγμα άνοιξε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία, εκτοξεύοντας μια φωτεινή ροή λάβας που κατεβαίνει εντυπωσιακά τις πλαγιές του. Το φαινόμενο, που καταγράφηκε σε εντυπωσιακό βίντεο από drone, μαγνητίζει τους τουρίστες και τους οδηγούς που το παρακολουθούν από κοντά.

Αίτνα: Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης συνεχίζει τους «βρυχηθμούς» του – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από τη νέα έκρηξη

Το ρήγμα εντοπίστηκε περίπου στα 3.000 μέτρα υψόμετρο και απελευθέρωσε σταθερή ροή λάβας, η οποία μέχρι το απόγευμα είχε κατέβει στα 2.900 μέτρα, όπως ανέφερε ο Τζουζέπε Αμεντόλια, μέλος της ομάδας των ορειβατικών οδηγών στη νότια πλευρά του ηφαιστείου.

Στο βίντεο φαίνονται τουρίστες με κράνη, υπό την επίβλεψη έμπειρων οδηγών, να πλησιάζουν με δέος τη λάβα, απολαμβάνοντας το μοναδικό αυτό φυσικό θέαμα.

Με ύψος περίπου 3.300 μέτρα και έκταση γύρω στα 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη και παραμένει δημοφιλής προορισμός για οργανωμένες εκδρομές και περιπετειώδεις επισκέψεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:05 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Το CNN αποκωδικοποιεί τη γλώσσα του σώματος των δύο ηγετών

«Στην παγωμένη Αλάσκα η γλώσσα σώματος των δύο ηγετών κάθε άλλο παρά ψυχρή ήταν», αναφέρουν αν...
23:51 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου με τον χαρακτηρισμό «Ιστορική»

Με μια ανάρτησή του ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ιστορική» τη συνάντηση των Τραμπ – Πούτι...
23:45 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Πορτογαλία: Ένας νεκρός από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην Πορτογαλία άφησαν πίσω τους τον πρώτο νεκρό την Παρασκευή (15/...
23:15 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Σουηδία: Κάτοικοι περιοχής της Στοκχόλμης καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού λόγω μειωμένων αποθεμάτων

Οι σουηδικές αρχές έκαναν σύσταση την Παρασκευή (15/8) σε επιχειρήσεις και σε 1,5 εκατομμύριο ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»