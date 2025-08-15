Έκρηξη στην Αίτνα: Νέο ρήγμα απελευθερώνει λάβα – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου

Ένα νέο ρήγμα άνοιξε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία, εκτοξεύοντας μια φωτεινή ροή λάβας που κατεβαίνει εντυπωσιακά τις πλαγιές του. Το φαινόμενο, που καταγράφηκε σε εντυπωσιακό βίντεο από drone, μαγνητίζει τους τουρίστες και τους οδηγούς που το παρακολουθούν από κοντά.

Το ρήγμα εντοπίστηκε περίπου στα 3.000 μέτρα υψόμετρο και απελευθέρωσε σταθερή ροή λάβας, η οποία μέχρι το απόγευμα είχε κατέβει στα 2.900 μέτρα, όπως ανέφερε ο Τζουζέπε Αμεντόλια, μέλος της ομάδας των ορειβατικών οδηγών στη νότια πλευρά του ηφαιστείου.

Στο βίντεο φαίνονται τουρίστες με κράνη, υπό την επίβλεψη έμπειρων οδηγών, να πλησιάζουν με δέος τη λάβα, απολαμβάνοντας το μοναδικό αυτό φυσικό θέαμα.

Με ύψος περίπου 3.300 μέτρα και έκταση γύρω στα 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη και παραμένει δημοφιλής προορισμός για οργανωμένες εκδρομές και περιπετειώδεις επισκέψεις.