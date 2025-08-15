ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν

Μια ισχυρότατη έκρηξη συγκλόνισε το Upper East Side του Μανχάταν, στις ΗΠΑ, και έστειλε σύννεφα καπνού στον ουρανό πάνω από τη Νέα Υόρκη. Περίπου 100 πυροσβέστες και οι πρώτες βοήθειες κλήθηκαν στην 305 E 95th Street το πρωί της Παρασκευής γύρω στις 10 π.μ. τοπική ώρα, μετά από μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στο προπολεμικό κτίριο.

Η πυρκαγιά και η έκρηξη προκλήθηκε από συσσώρευση αερίου στο υπόγειο, μετέδωσε το ABC 7. Οι φλόγες ξέσπασαν στην ταράτσα μετά την έκρηξη που ακούστηκε. “Υπήρξε μια δυνατή έκρηξη λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά και ο καπνός”, έγραψε στην πλατφόρμα ο χρήστης X, Jimmy Chen, ο οποίος βρισκόταν κοντά.

Η φωτιά που αναφέρθηκε έχει εξαπλωθεί στα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου, σύμφωνα με το Citizen. Δεν βρέθηκαν ένοικοι στις μονάδες. Ο επιστάτης του κτιρίου βρισκόταν στο υπόγειο εκείνη τη στιγμή και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα, ανέφερε το ABC 7.

Βίντεο από ελικόπτερο δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να ψεκάζουν νερό στην οροφή του κτιρίου των 59 διαμερισμάτων. Πιστεύεται ότι στην ταράτσα είχαν τοποθετηθεί έπιπλα τα οποία πήραν φωτιά.

Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως συναγερμός επιπέδου 3, που σημαίνει ότι πρόκειται για μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά που απαιτεί σημαντική ποσότητα προσωπικού και μέσων για την κατάσβεσή της.

Η πολυκατοικία είναι από κόκκινο τούβλο χτίστηκε το 1910 και έχει έξι ορόφους. Διαθέτει όμως “βεράντα στην οροφή”, σύμφωνα με το προφίλ του Street Easy.

Πολλές μονάδες Πυροσβεστικής (FDNY και EMS), συμπεριλαμβανομένων δύο γερανοφόρων οχημάτων, στάλθηκαν στη σκηνή. Τα συνεργεία εξακολουθούν να εργάζονται για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.