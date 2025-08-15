ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν

Μια ισχυρότατη έκρηξη συγκλόνισε το Upper East Side του Μανχάταν, στις ΗΠΑ,  και έστειλε σύννεφα καπνού στον ουρανό πάνω από τη Νέα Υόρκη.   Περίπου 100 πυροσβέστες και οι πρώτες βοήθειες κλήθηκαν στην 305 E 95th Street το πρωί της Παρασκευής γύρω στις 10 π.μ. τοπική ώρα, μετά από μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στο προπολεμικό κτίριο.

Η πυρκαγιά και η έκρηξη προκλήθηκε από συσσώρευση αερίου στο υπόγειο, μετέδωσε το ABC 7. Οι φλόγες ξέσπασαν στην ταράτσα μετά την έκρηξη που ακούστηκε.  “Υπήρξε μια δυνατή έκρηξη λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά και ο καπνός”, έγραψε στην πλατφόρμα ο χρήστης X, Jimmy Chen, ο οποίος βρισκόταν κοντά.

Η φωτιά που αναφέρθηκε έχει εξαπλωθεί στα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου, σύμφωνα με το Citizen. Δεν βρέθηκαν ένοικοι στις μονάδες.  Ο επιστάτης του κτιρίου βρισκόταν στο υπόγειο εκείνη τη στιγμή και νοσηλεύεται  με ελαφρά τραύματα, ανέφερε το ABC 7.

Βίντεο από ελικόπτερο δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να ψεκάζουν νερό στην οροφή του κτιρίου των 59 διαμερισμάτων. Πιστεύεται ότι στην ταράτσα είχαν τοποθετηθεί  έπιπλα τα οποία πήραν φωτιά.

Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως συναγερμός  επιπέδου 3, που σημαίνει ότι πρόκειται για μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά που απαιτεί σημαντική ποσότητα προσωπικού και μέσων για την κατάσβεσή της.

Η πολυκατοικία είναι από κόκκινο τούβλο χτίστηκε το 1910 και έχει έξι ορόφους. Διαθέτει όμως “βεράντα στην οροφή”, σύμφωνα με το προφίλ του Street Easy.

Πολλές μονάδες Πυροσβεστικής (FDNY και EMS), συμπεριλαμβανομένων δύο γερανοφόρων οχημάτων, στάλθηκαν στη σκηνή. Τα συνεργεία εξακολουθούν να εργάζονται για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:18 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Σιδηροδρομικό ατύχημα στη Δανία – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό ατύχημα στη νότια Δανία την Παρασκευή, σύμφων...
19:10 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Πεσκόφ: «Περιμένουμε να είναι παραγωγική η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα» – Η εκτίμηση για διάρκεια έως και επτά ωρών

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, στην Ρωσία, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην ...
18:28 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Πούτιν: Σειρά συναντήσεων χαμηλού προφίλ λίγο πριν από την σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ – Ο συμβολισμός

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη σύνοδο κορυφής με τον...
18:08 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 190 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες – ΒΙΝΤΕΟ

Οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το βόρειο Πακιστάν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 194 ανθρώπ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»