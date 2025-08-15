Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά, Νάξος, ΧΥΤΑ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Αυγούστου, στον ΧΥΤΑ της Νάξου, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές δυνάμεις.

Σύμφωνα μe to cyclades24.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υδροφόρα του Δήμου, καθώς και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Νάξου, για να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Η εστία, αν και βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, εγκυμονεί κινδύνους εξάπλωσης (λόγω και των ισχυρών ανέμων), γεγονός που καθιστά την επέμβαση κρίσιμη.

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν ρίψεις χώματος στο σημείο – μια πρακτική που θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά η φωτιά και να αποφευχθεί περαιτέρω αναζωπύρωση.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Φωτιά, Νάξος, ΧΥΤΑ Φωτιά, Νάξος, ΧΥΤΑ Φωτιά, Νάξος, ΧΥΤΑ Φωτιά, Νάξος, ΧΥΤΑ Φωτιά, Νάξος, ΧΥΤΑ

