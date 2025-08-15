Διάσημη σκηνή από «Τα Φιλαράκια» έγινε πραγματικότητα – Γαμπρός αποκάλεσε την νύφη με το όνομα της πρώην του – ΒΙΝΤΕΟ

«Τα Φιλαράκια» μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, αλλά ένα περιστατικό στην Αγγλία αποδεικνύει πόσο «μπροστά» ήταν οι σεναριογράφοι της σειράς.

Από όλα τα πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά σε έναν γάμο, το να αποκαλέσεις τον νέο σου σύζυγο ή τη νέα σου σύζυγο με λάθος όνομα ενώ λες τους όρκους σου, είναι πιθανώς το χειρότερο.

Ένας γαμπρός το ανακάλυψε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς αποκάλεσε κατά λάθος τη μέλλουσα νύφη του με το όνομα της πρώην κοπέλας του. Ο 51χρονος Andrew Fildes, και η 46χρονη Rebecca Fildes, είπαν το «ναι» ο ένας στον άλλο σε ληξιαρχείο στο Bedfordshire τον Οκτώβριο του 2023, έπειτα από έξι χρόνια σχέσης.

Όμως, το άγχος του Andrew τον πρόδωσε, καθώς «ιδρώνε» και «έτρεμε» στο ιερό – σε τέτοιο βαθμό που έζησε τον «χειρότερο εφιάλτη» του, αποκαλώντας τη νέα του σύζυγο «Sarah», το όνομα της πρώην του.

Η Rebecca μοιράστηκε ένα βίντεο με το αμήχανο λάθος στο TikTok, με τη λεζάντα: «Όταν ο νέος σου σύζυγος σε αποκαλεί με το όνομα της πρώην κοπέλας του», το οποίο έχει πλέον γίνει viral.

Δείτε το βίντεο:

Ευτυχώς για τον Andrew, η Rebecca είδε την «αστεία πλευρά» όλης αυτής της δοκιμασίας και ξέσπασε σε γέλια όταν την αποκάλεσε με λάθος όνομα. Τον διόρθωσε γρήγορα, καθώς δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε κάνει ένα τόσο μεγάλο λάθος.

«Είναι ο χειρότερος εφιάλτης να λέω το όνομα της πρώην μου, αλλά για να είμαι δίκαιος, είναι το δεύτερο όνομα της Rebecca, οπότε μπερδεύτηκα όταν μιλούσα» ανέφερε ο Andrew.

Διάσημη σκηνή από «Τα Φιλαράκια» έγινε πραγματικότητα

Το περιέγραψε ως «μια πραγματική στιγμή Ross και Rachel», αναφερόμενος στο περίφημο επεισόδιο της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Τα Φιλαράκια» (Friends), όταν ο Ross κατά λάθος λέει «Rachel» αντί για «Emily» κατά τη διάρκεια του γάμου του στην Αγγλία.

Δείτε την διάσημη σκηνή από «Τα Φιλαράκια»:

«Ήμουν πολύ νευρικός και στεκόμουν μπροστά στους φίλους και την οικογένειά μου προσπαθώντας να μην πω λάθος λέξεις. Έτρεμα και ίδρωνα, οπότε προσπαθούσα απλώς να τελειώσω την τελετή, καθώς δεν μου αρέσει να στέκομαι μπροστά σε κόσμο. Δεν το είχα καν συνειδητοποιήσει όταν το είπα. Η Rebecca με κοίταξε και σκέφτηκα “τι λάθος είπα” και με διόρθωσε» θυμήθηκε ο Andrew.

Και συνέχισε: «Ο αδερφός μου έβαλε το χέρι του στο πρόσωπό του και ο γιος μου κούνησε το κεφάλι του και σκέφτηκα “έκανα κάποιο λάθος”. Είναι απλά ένα από αυτά τα πράγματα, αλλά είναι ένα αρκετά κοινό όνομα. Αν και είναι η πρώην μου, έχουμε χωρίσει εδώ και 10 χρόνια. Χάρηκα που η Rebecca είδε την αστεία πλευρά του λάθους. Της αρέσει να με πειράζει γι’ αυτό και το αναφέρει αρκετά συχνά. Δεν το παίρνω πολύ σοβαρά, αλλά εξακολουθεί να είναι ενοχλητικό».

Ενώ ο γάμος του Ross και της Emily κατέληξε σε καταστροφή, με τη νύφη να το σκάει, ο Andrewκαι η Rebecca είπαν ότι ο δικός τους «ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής τους».

«Ακόμα γελάμε με αυτό»

«Είναι μια πραγματική στιγμή Ross και Rachel. Είναι λίγο απογοητευτικό, γιατί το είχαμε συζητήσει προηγουμένως ως αστείο, καθώς και οι δύο είμαστε οπαδοί της σειράς», πρόσθεσε ο Andrew.

Η Rebecca, μοιράστηκε τη δική της πλευρά της ιστορίας και είπε: «Με εξέπληξε που το είπε. Δεν ήταν ιδανικό να αναφέρει το όνομα της πρώην του. Ευτυχώς, το είδα από την αστεία πλευρά και είμαστε ακόμα παντρεμένοι. Νομίζω ότι επειδή ήταν τόσο νευρικός, πρόσεξε το «Sarah» [του ονόματός μου]. Ήταν μια ξεχωριστή ανάμνηση, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι μια ξεχωριστή ανάμνηση που θα ήθελες ιδιαίτερα. Έχουμε μια σχέση όπου δεν νομίζω ότι το έκανε για κανέναν άλλο λόγο εκτός από το ότι απλά έκανε ένα λάθος. Απλά γέλασα και ακόμα γελάμε με αυτό. Συνεχίζω να λέω ότι μου χρωστάει έναν κανονικό γάμο τώρα, όπου θα πει σωστά το όνομά μου».

Το βίντεο της Rebecca έχει προβληθεί περισσότερες από 37.800 φορές στο TikTok και οι χρήστες έκαναν σχόλια για να κάνουν τη σύγκριση με τον Ross και τη Rachel.