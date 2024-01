«Τα Φιλαράκια»: Πρωτότυπα σενάρια από εμβληματικά επεισόδια βρέθηκαν σε κομοδίνο στην Αγγλία

Πρωτότυπα σενάρια από την θρυλική σειρά «Friends» (Τα Φιλαράκια), που προβλήθηκε από το 1994 έως το 2004 βρέθηκαν στην Αγγλία μέσα στο κομοδίνο ενός πρώην μέλους της παραγωγής, και τώρα βγαίνουν σε δημοπρασία.

Ένας 60χρονος συνταξιούχος, δήλωσε ότι ανακάλυψε πρόσφατα τα σενάρια όταν καθάριζε το σπίτι του ενόψει της μετακόμισης. Ανέφερε ότι παραλίγο να τα πετάξει, αλλά αποφάσισε να τα πάει για αξιολόγηση στο «Hansons Auctioneers», έναν οίκο δημοπρασιών που ειδικεύεται σε κοσμήματα, έργα τέχνης και συλλεκτικά αντικείμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Περιέργως, δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής των “Friends”. Δεν αντιπαθώ τη σειρά, αλλά μόλις πρόσφατα παρακολούθησα τα επεισόδια για τα οποία έχω τα σενάρια» δήλωσε ο 60χρονος

Ο άνδρας εργαζόταν στα στούντιο Fountain Studios στη γειτονιά Wembley του Λονδίνου της Αγγλίας, όπου γυρίστηκαν δύο από τα πιο δημοφιλή επεισόδια της σειράς. Το «The One with Ross’s Wedding Part I» και “The One with Ross’s Wedding Part II». Πρόκειται για τα δύο επεισόδια με τον γάμο του Ρος και της Έμιλι στην Αγγλία.

Το Part I, το οποίο μεταδόθηκε το 1998, ήταν το 96ο επεισόδιο του “Friends” και μέρος του φινάλε της 4ης σεζόν της σειράς.

Τα επεισόδια είναι περισσότερο γνωστά για τη στιγμή που ο Ρος λέει κατά λάθος «Εγώ, ο Ρος, παίρνω τη Ρέιτσελ» – αντί για το όνομα της μέλλουσας νύφης του – και όταν το κοινό βλέπει για πρώτη φορά το εκκολαπτόμενο ειδύλλιο του Τσάντλερ και της Μόνικα.

«Δούλευα στα στούντιο. Δεν είδα ποτέ κανέναν από το καστ των “Friends”, αλλά θυμάμαι ότι γινόταν χαμός» θυμάται ο συνταξιούχος, ο οποίος ανακάλυψε τα σενάρια σε έναν κάδο λίγες εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων, καθώς ήταν δουλειά του να φροντίζει να μην αφήνεται τίποτα ανεπιθύμητο γύρω από το χώρο του στούντιο.

«Δεν ήμουν σίγουρος τι να τα κάνω, οπότε τα έβαλα στο συρτάρι του γραφείου μου», εξήγησε.

Αφού έφυγε από την εταιρεία τον επόμενο χρόνο, άδειασε το γραφείο του βάζοντας όλα του τα πράγματα σε ένα χαρτόκουτο, το οποίο κατέληξε στο συρτάρι του κομοδίνου του για τα επόμενα 25 χρόνια. Ο 60χρονος επιθυμεί τα σενάρια να πάνε σε έναν πραγματικό fan των “Friends”. Θα δημοπρατηθούν στο Hansons Auctioneers στις 12 Ιανουαρίου 2024.

Η επικεφαλής των δημοπρασιών Hansons Auctioneers, Amanda Butler, δήλωσε ότι η εταιρεία “έμεινε έκπληκτη” όταν είδε τα σενάρια. «Προφανώς, το καστ και το συνεργείο διατάχθηκαν να καταστρέψουν τα αντίγραφά τους, ώστε να μην διαρρεύσει το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, αυτά τα δύο φαίνεται να την “γλίτωσαν”», εξήγησε.

Τα σενάρια εκτιμάται ότι θα πωληθούν για τουλάχιστον 650 δολάρια, αλλά θα μπορούσαν να “πιάσουν” πολύ περισσότερα, ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών.

Τα ομαδοποιημένα αντικείμενα της δημοπρασίας περιλαμβάνουν ένα εισιτήριο αναμονής για τα γυρίσματα στα στούντιο Fountain στις 2 Απριλίου 1998 και δύο σετ DVD με την τέταρτη και την πέμπτη σεζόν, καθώς και ένα κίτρινο αυτοκόλλητο ταξί, ένα μπρελόκ και ένα φούτερ με κουκούλα “Friends” London – που φέρεται να δόθηκε στο συνεργείο παραγωγής κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.