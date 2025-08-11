Αίτνα: Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης συνεχίζει τους «βρυχηθμούς» του – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από τη νέα έκρηξη

Το πλέον ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, η Αίτνα, που βρίσκεται κοντά στην ανατολική ακτή της επαρχίας Σικελίας της Ιταλίας, «βρυχάται» σκορπώντας λάβα και στάχτη, στην γύρω περιοχή. Η Αίτνα είναι και ένα από τα μεγαλύτερα ηπειρωτικά ηφαίστεια του κόσμου.

Καθώς η τελευταία του έκρηξη δεν έχει κοπάσει ακόμα, το Παρατηρητήριο της Αίτνας, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), επιβεβαίωσε ότι η ροή της λάβας κατευθύνεται προς νότο και ότι δεν κινδυνεύουν οικισμοί.

Η Αίτνα έχει μια ευρεία βάση (ή ασπίδα) που εκτείνεται περίπου 60 επί 40 χιλιόμετρα (36 επί 24 μίλια) και φτάνει σε υψόμετρο περίπου 2.900 μέτρων (9.500 πόδια). Τα υπόλοιπα 400 μέτρα στην κορυφή της είναι ένα στρωματο-ηφαίστειο που αποτελείται από πολλές εστίες που έχουν συνενωθεί.

Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της Αίτνας καλύπτεται από ιστορικές ροές λάβας που χρονολογούνται μέσα στα προηγούμενα 300.000 χρόνια. Τόση και ακόμα μεγαλύτερη είναι η ζωή του ηφαιστείου.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Αίτνα ξεκίνησε ως ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο που σταδιακά μεγάλωσε, βγήκε από την θάλασσα, και στρώμα με στρώμα λάβας που συνεχώς εκλυόταν, έγινε το σημερινό βουνό, αποτελούμενο από στρώματα λάβας, που έπεσαν επάνω σε στερεοποιημένη λάβα.

Μεταξύ όλων των ηφαιστείων του κόσμου, η Αίτνα έχει τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη ιστορία εκρήξεων, που χρονολογείται από το 1500 π.Χ. Από τότε, το ηφαίστειο έχει εκραγεί περισσότερες από 200 φορές και είναι πολύ ενεργό τις τελευταίες δεκαετίες. Μόνον εφέτος έχει κάνει 3 εκρήξεις.

Τα όργανα που βρίσκονται σε τρεις διαφορετικούς δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη έχουν καταγράψει πολλές εικόνες από τις εκρήξεις – αποκαλύπτοντας την ένταση των εκρηκτικών επεισοδίων που εκτοξεύουν λάβα, και που είναι γνωστά ως «παροξυσμοί».

Οι περισσότερες εκρήξεις της συμβαίνουν στην κορυφή, όπου υπάρχουν τέσσερις κρατήρες: ο Voragine και ο Bocca Nuova, που σχηματίστηκαν το 1945 και το 1928 αντίστοιχα, ο βορειοανατολικός κρατήρας, το υψηλότερο σημείο της Αίτνας (3330 μ.) και ο νοτιοανατολικός κρατήρας, ο οποίος ήταν πρόσφατα ο πιο ενεργός από τους τέσσερις.

Η νέα έκρηξη προκάλεσε τη δημιουργία λάβας, η οποία ρέει από στόμιο που βρίσκεται σε ύψος 3.000 μέτρων.

Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και το αεροδρόμιο της Κατάνια συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ωστόσο έχει σημάνει από τις Αρχές πορτοκαλί συναγερμός. Για το αεροδρόμιο Κατάνια είναι σύνηθες φαινόμενο να να κλείνει από τις εκρήξεις του ηφαιστείου, οι οποίες γεμίζουν τον ουρανό στάχτη, περιορίζοντας την ορατότητα και εμποδίζοντας τις πτήσεις.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), το οποίο πραγματοποιεί επιτόπιες μετρήσεις και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, η ροή της λάβας είναι προς τα νότια και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές σεισμικές μεταβολές.