ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 19χρονος που λήστευε περίπτερα και μίνι μάρκετ στη Βορειοανατολική Αττική

Στη σύλληψη ενός 19χρονου, μέλους της εγκληματικής συμμορίας που εμπλέκεται σε ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στη Βορειοανατολική Αττική, προχώρησαν σήμερα, 11 Αυγούστου οι Αρχές. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, διάπραξη ληστειών από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε στις 7 Αυγούστου στην περιοχή του Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ένας 19χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 19χρονος, λίγες ώρες νωρίτερα, μαζί με ένα συνεργό του, ακινητοποίησαν έναν υπάλληλο περιπτέρου με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα (συμμορία), τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, κυρίως βραδινές ώρες, όπου η κίνηση ήταν μειωμένη, προσέγγιζαν υπαλλήλους περιπτέρων και μίνι μάρκετ και αφού τους απειλούσαν με τη χρήση μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, ενώ δε δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία σε περίπτωση που τα θύματά τους αντιστέκονταν.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την σύλληψη του 19χρονου

ρουχισμός που χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών

2 τρίφτες

7 συσκευές κινητών τηλεφώνων

μαχαίρι

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ