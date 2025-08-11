Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – «Σηκώθηκαν» 17 εναέρια μέσα 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής
πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook

Σε ύφεση και οριοθετημένη είναι, σύμφωνα την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, χάρη στην επιφυλακή και την άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 18.12. Στις 18.17 έκανε την πρώτη ρίψη το πρώτο ελικόπτερο, που εκτελούσε εναέρια περιπολία και τη δεύτερη στις 18.21.

Όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς, ήδη με εντολή του αρχηγού του Π.Σ., βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που συλλέγει στοιχεία, από μάρτυρες και κάμερες, προκειμένου να διευκρινίσουν από πού ξεκίνησε και πώς.

Σηκώθηκαν 17 εναέρια

Για την κατάσβεση, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής είχαν ενισχυθεί και συνολικά κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Ήχησε το 112

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, στο οποίο αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στη περιοχή Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

70 αγροτοδασικές πυρκαγιές

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο, από τις 18.00 χτες μέχρι τις 18.00 σήμερα, Δευτέρα 11-8-2025, εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 55 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15. Αξίζει να σημειωθεί ότι απο τις 12:00 έως τις 16:00 εκδηλώθηκαν 21 αγροτοδασικές πυρκαγιές, μέσα δηλαδή σε 4 ώρες.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική απευθύνει παράκληση προς όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

