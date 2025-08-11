Περιπέτεια σε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ – Το αεροπλάνο προσγειώθηκε έπειτα από 3 αποτυχημένες προσπάθειες – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στην Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, καθώς η πτήση IZ076 της εταιρείας Arkia, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Τελ Αβίβ, εξέδωσε σήμα έκτακτης ανάγκης.
Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν περίπου 160 άτομα, ανέφερε ότι είχε πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης και έκανε 3 αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.
Στο αεροδρόμιο σήμανε συναγερμός με δεκάδες ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άλλες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να είναι έτοιμα να επέμβουν.
ISRAEL: Arkia Flight IZ076 (A320) from Rhodes to Israel declared “Emergency 2” at Ben Gurion Airport due to a serious wheel malfunction. The plane made 3 failed landing attempts and is expected to try again shortly. 160 passengers are on board. pic.twitter.com/GJDIbqGQWI
— KolHaolam (@KolHaolam) August 11, 2025
The emergency response at Ben Gurion airport https://t.co/dek5w5zqWN pic.twitter.com/pXCyKZQLg7
— Belaaz News (@TheBelaaz) August 11, 2025
Τελικά το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια.
ISRAEL: UPDATE: Plane just successfully made an emergency landing at Ben Gurion airport after declaring an emergency. Flight with passengers originated from Rhodes, Greece. https://t.co/D0M8kXgOF5 pic.twitter.com/eoXTD1MHUt
— KolHaolam (@KolHaolam) August 11, 2025