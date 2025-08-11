Περιπέτεια σε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ – Το αεροπλάνο προσγειώθηκε έπειτα από 3 αποτυχημένες προσπάθειες – Δείτε βίντεο

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Περιπέτεια σε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ – Το αεροπλάνο προσγειώθηκε έπειτα από 3 αποτυχημένες προσπάθειες – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στην Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, καθώς η πτήση IZ076 της εταιρείας Arkia, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Τελ Αβίβ, εξέδωσε σήμα έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν περίπου 160 άτομα, ανέφερε ότι είχε πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης και έκανε 3 αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Στο αεροδρόμιο σήμανε συναγερμός με δεκάδες ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άλλες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να είναι έτοιμα να επέμβουν.

 

 

 

 

Τελικά το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια.

20:52 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

