Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής
πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, ενώ μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους για ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πλέον επιχειρούν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά δεν έχει μπει σε κατοικημένη περιοχή, ούτε στο συμπαγές δάσος που υπάρχει στην περιοχή, αλλά πνέουν ισχυροί άνεμοι, για αυτό καταβάλλεται τιτάνια προσπάθεια να την οριοθετήσουν πριν σκοτεινιάσει.

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, στο οποίο αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στη περιοχή Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής
πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:16 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Τροχαίο με νταλίκες στη Λαμία – Γέμισε αλεύρι η Εθνική Οδός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 στον κόμβο της Μαυρομαντίλας σ...
19:08 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Meteo: Πού έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα τη Δευτέρα 11/08, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πε...
18:54 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην περιοχή Τρελάγκαθα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Τρελάγκαθα στην Αι...
18:45 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Μήνυμα από το 112 για την φωτιά στη Θεσσαλονίκη – «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βαϊοχώρι απομακρυνθείτε προς Νυμφόπετρα»

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους για την φωτιά στη Θεσσαλονίκη. «Δασική πυρκαγιά στo Β...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια