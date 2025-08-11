Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, ενώ μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους για ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πλέον επιχειρούν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά δεν έχει μπει σε κατοικημένη περιοχή, ούτε στο συμπαγές δάσος που υπάρχει στην περιοχή, αλλά πνέουν ισχυροί άνεμοι, για αυτό καταβάλλεται τιτάνια προσπάθεια να την οριοθετήσουν πριν σκοτεινιάσει.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής και επιχειρούν 132 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ής ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 Α/Φ και 6 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, στο οποίο αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στη περιοχή Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».