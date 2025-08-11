Φωτιά στην Αργολίδα – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα 

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στη περιοχή Σκοτεινή της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 

