ΠΑΟΚ: Θύμα κλοπής ο Τσάλοφ – Άγνωστοι διέρρηξαν το αυτοκίνητό του και άρπαξαν τσάντα με 200 ευρώ και έγγραφα

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Τσάλοφ

Θύμα κλοπής έπεσε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος βρέθηκε χθες σε παραλία της Χαλκιδικής για να απολαύσει το μπάνιο του.

Άγνωστοι, διέρρηξαν το αυτοκίνητό του, που ήταν παρκαρισμένο σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης στην παραλία «Μυκονιάτικα», στη Νέα Καλλικράτεια.

Το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή δεν είχε διακριτικά και ήταν ενοικιαζόμενο. Κατά την επιστροφή του, διαπίστωσε τη διάρρηξη, όπου οι δράστες του άρπαξαν μια τσάντα με 200 ευρώ και έγγραφα. Ο επιθετικός μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Καλλικράτειας όπου και κατήγγειλε το περιστατικό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:20 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Τομ Μπρέιντι: Οι Πάτριοτς αποκάλυψαν ένα άγαλμα προς τιμήν του μπροστά στο γήπεδό τους – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Νιού Ίνγκλαντ Πάτριοτς αποκάλυψαν ένα άγαλμα ύψους 3,6 μέτρων του θρυλικού κουάρτερμπακ του...
22:38 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Ελλάδα – Ισραήλ 58 – 75: Με ήττα έκλεισε τα φιλικά της στην Κύπρο η «γαλανόλευκη»

Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ ηττήθηκε από το Ισραήλ στο «Σπύρος Κυπριανού» με 75-58, και έκλεισε τον...
21:50 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

EuroBasket 2025 – Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου από το να κερδίσουμε ένα μετάλλιο»

Την τεράστια επιθυμία του να κατακτήσει ένα μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025...
18:43 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Στίβος – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20: Χρυσό μετάλλιο για τη Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία

Το πρώτο μετάλλιο και μάλιστα χρυσό, χάρισε η Μαρία Ραφαηλίδου χάρισε στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια