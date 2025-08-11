Τραμπ: Τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες και Ζελένσκι πριν από την συνάντησή του με τον Πούτιν – Η γερμανική πρωτοβουλία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί την Τετάρτη έκτακτη ψηφιακή σύνοδο κορυφής με τους Ευρωπαίους ηγέτες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

H απόφαση για την τηλεδιάσκεψη έρχεται πριν από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με βασικό ζήτημα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η τηλεδιάσκεψη θα εστιάσει στις επιλογές πίεσης κατά της Ρωσίας, στα ερωτήματα σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και στην αλληλουχία των πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο POLITICO.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός, προτού μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ. την Τετάρτη, με μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας, στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ζελένσκι και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συζήτηση μίας ώρας από τις 3 μ.μ., μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντ. Βανς.

