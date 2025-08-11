Πέτρος Κουσουλός: Εντάσσεται στο δυναμικό του ANT1 – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Enikos Newsroom

Media

Πέτρος Κουσουλός

Στο δυναμικό του ANT1 εντάσσεται ο Πέτρος Κουσουλός. Την έναρξη της συνεργασίας τους έκανε γνωστή ο τηλεοπτικός σταθμός, μέσα από μία επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα (11/8).

Στην ανακοίνωση του ANT1 αναφέρεται ότι: «Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Πέτρο Κουσουλό.

Με σημαντική εμπειρία στη δημοσιογραφική έρευνα και αξιοσημείωτες αποκαλύψεις επί των κοινωνικών, αστυνομικών και δικαστικών θεμάτων της επικαιρότητας, ο Πέτρος Κουσουλός αποτελεί έναν από τους πιο μαχητικούς δημοσιογράφους της γενιάς του.

Έχοντας την ικανότητα να εντοπίζει την αποκλειστική είδηση, να διερευνά σε βάθος και να αναδεικνύει τις κρυφές πτυχές των γεγονότων, ο Πέτρος Κουσουλός θα έχει μια δυναμική παρουσία στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1».

15:01 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

