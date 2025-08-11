Ευρωπαϊκός νόμος απαγορεύει τοξική ουσία που υπάρχει σε τζελ νυχιών και βερνίκια – Τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην οριστική απαγόρευση της χημικής ουσίας TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) που υπάρχει σε τζελ UV, υβριδικά βερνίκια νυχιών άλλα προϊόντα ονυχοπλαστικής, με τον νόμο να τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Στις 12 Μαΐου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νόμο, γνωστός ως 7ος Κανονισμός CMR Omnibus, σύμφωνα με τον οποίο προστέθηκαν 22 νέες ουσίες στον κατάλογο των απαγορευμένων συστατικών για χρήση σε καλλυντικά.

Τι είναι το TPO

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το τριμεθυλοβενζοϋλο διφαινυλοφωσφίνη οξείδιο (TPO). Το TPO χρησιμοποιείται σε ορισμένα τζελ UV και υβριδικά βερνίκια νυχιών, βοηθώντας το προϊόν να σκληρύνει και να στεγνώσει υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Προηγουμένως επιτρεπόταν μόνο για επαγγελματική χρήση, αλλά τώρα θα απαγορευτεί σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο 7ος Κανονισμός CMR Omnibus θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Από την ημερομηνία αυτή, τα προϊόντα που περιέχουν τα εν λόγω συστατικά δεν θα πρέπει πλέον να πωλούνται ή να διατίθενται στην αγορά.

Ο κατάλογος της ΕΕ με τα συστατικά που υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγορεύονται

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί κατάλογο με τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγορεύονται στα καλλυντικά προϊόντα. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα II-VI του κανονισμού της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα. Τα συστατικά προστίθενται στον κατάλογο όταν επιστημονικές αξιολογήσεις αποδεικνύουν ότι ενέχουν πιθανό κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.

Οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι να ενημερώνονται για το παράρτημα II-VI και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους παραμένουν συμμορφούμενα.

Συνιστάται επίσης να παρακολουθείτε στενά τον κατάλογο των άλλων συστατικών που εξετάζονται επί του παρόντος από την Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS), καθώς αυτά ενδέχεται να προστεθούν στον Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα στο Παράρτημα II-Παράρτημα VI στο μέλλον, ανάλογα με το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων ασφαλείας τους.

Ιστορικό της συμπερίληψης του TPO στο παράρτημα II

Οι κανονισμοί της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) αποσκοπούν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσω του προσδιορισμού των επικίνδυνων ιδιοτήτων των ουσιών και των μειγμάτων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό CLP της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008), οι ουσίες που θεωρούνται καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR) ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες με βάση την ισχύ των αποδεικτικών στοιχείων για τις επικίνδυνες επιδράσεις τους:

CMR1A: ουσίες για τις οποίες υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή.

ουσίες για τις οποίες υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή. CMR1B: ουσίες για τις οποίες τα αποτελέσματα αυτά είναι πιθανά, αλλά για τις οποίες απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

ουσίες για τις οποίες τα αποτελέσματα αυτά είναι πιθανά, αλλά για τις οποίες απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. CMR2: ουσίες που υπάρχουν υποψίες ότι έχουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή επιδράσεις. Η εκτίμηση κινδύνου απαιτεί περαιτέρω μελέτες.

Σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, το TPO ταξινομείται πλέον στην κατηγορία CMR 1B, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στο παράρτημα II του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα καλλυντικά, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση του σε καλλυντικά προϊόντα.

Τι ισχύει από 1η Σεπτεβρίου

Μετά την 1η Σεπτεμβρίου, οι διανομείς δεν πρέπει να προμηθεύουν προϊόντα που περιέχουν TPO.

Οι ιδιοκτήτες χώρων περιποίησης νυχιών πρέπει:

Να ελέγχουν τη λίστα συστατικών των βερνικιών νυχιών ή των τζελ που σκληραίνουν με υπεριώδη ακτινοβολία για την παρουσία TPO (INCI: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide).

Να σταματήσουν να χρησιμοποιούν προϊόντα που περιέχουν TPO μετά την 1η Σεπτεμβρίου και να τα απορρίψουν.

Επιβεβαιώσουν με τον προμηθευτή τους ότι τα μελλοντικά αποθέματα δεν θα περιέχουν TPO.

Χρησιμοποιήσουν αξιόπιστους προμηθευτές που είναι ενημερωμένοι με τις κανονιστικές απαιτήσεις και μπορούν να τους ειδοποιήσουν για επικείμενες αλλαγές στα συστατικά των καλλυντικών.

Οι καταναλωτές που ανησυχούν για το TPO πρέπει να μιλήσουν με τους επαγγελματίες σχετικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν.