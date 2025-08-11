Βρετανία: Ο Στάρμερ στηρίζει την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ για την Ουκρανία, αλλά ζητεί συμμετοχή του Κιέβου

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, τάσσεται υπέρ των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία, αλλά το Κίεβο πρέπει να έχει συμμετοχή στην όποια διευθέτηση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, και η Ουκρανία φοβάται ότι οι δύο ηγέτες ίσως προσπαθήσουν να επιβάλουν τους όρους του τερματισμού του πολέμου.

«Δεν θα εμπιστευθούμε ποτέ τον πρόεδρο Πούτιν αλλά θα στηρίξουμε την Ουκρανία και τον πρόεδρο Τραμπ και τα ευρωπαϊκά κράτη όσο προχωρούμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ σε δημοσιογράφους.

«Η όποια ειρήνη πρέπει να οικοδομηθεί με την Ουκρανία, όχι να της επιβληθεί, και δεν θα ανταμείψουμε την επιθετικότητα ούτε θα κάνουμε συμβιβασμούς στην κυριαρχία. Η Ουκρανία θα καθορίσει το δικό της μέλλον και θα τη στηρίξουμε σε κάθε βήμα».

Ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Δευτέρα ότι οι παραχωρήσεις στη Ρωσία δεν θα την πείσουν να σταματήσει να πολεμά στην Ουκρανία και ότι υπάρχει ανάγκη να ενταθεί η πίεση στο Κρεμλίνο.

«Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και άρα αξίζει ισχυρότερη διεθνή πίεση. Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει την αιματοχυσία, και κατά συνέπεια δεν πρέπει να λάβει ανταμοιβή ή οφέλη», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα ηθικής, είναι και θέμα λογικής. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο».

Τα σχόλια του Ζελένσκι γίνονται μερικές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Η Ουκρανία φοβάται ότι μια τέτοια συνάντηση, που για την ώρα προγραμματίζεται χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι, θα καταλήξει σε μια συμφωνία που θα την αναγκάσει να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στη Ρωσία.