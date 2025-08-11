Μακρόν: «Προαναγγελθείσα καταστροφή» το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Μακρόν: «Προαναγγελθείσα καταστροφή» το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε σήμερα την πρότασή του για μια «αποστολή σταθεροποίησης με εντολή του ΟΗΕ» για την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζας, καταγγέλλοντας «μια προαναγγελθείσα καταστροφή» και «πορεία πρόσω ολοταχώς προς μόνιμο πόλεμο» μετά την ανακοίνωση ενός ισραηλινού σχεδίου για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας.

Ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει «έναν διεθνή συνασπισμό με εντολή του ΟΗΕ», «την προτεραιότητα» για «καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη σταθεροποίηση της Γάζας, την υποστήριξη του πληθυσμού της και την εγκαθίδρυση μιας διακυβέρνησης ειρήνης και σταθερότητας», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελιζέ.

«Έχουμε θέσει τις μόνες αξιόπιστες βάσεις για αυτό με τη Σαουδική Αραβία στη Νέα Υόρκη, λαμβάνοντας για πρώτη φορά μια ομόφωνη έκκληση από περιφερειακούς παράγοντες για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

«Η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για επέκταση των επιχειρήσεών του στην Πόλη της Γάζας και τους καταυλισμούς Μαουάσι και για επανακατάληψη προαναγγέλλει μια καταστροφή με διαστάσεις άνευ προηγουμένου, που θα είναι μια κίνηση προς έναν ατέρμονο πόλεμο», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Οι Ισραηλινοί όμηροι και ο λαός της Γάζας θα συνεχίσουν να είναι τα κύρια θύματα αυτής της στρατηγικής», πρόσθεσε.

