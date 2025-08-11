Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Μεγάλη Βόλβη – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά Εναέρια Μέσα Καναντέρ
Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση στο ύψος της Μεγάλης Βόλβης στην Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:33 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν και 3 αεροσκάφη 

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου στην περιοχή Γαλατάς Αι...
16:32 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη – Οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές καθώς για την Τρίτη 12 Αυγούστο...
16:27 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω»: Φοροδιαφυγή πολλαπλών επιπέδων σε ημερόπλοια της Σαντορίνης – Στο 43% η παραβατικότητα

Με μια απόλυτα συντονισμένη επιχείρηση, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγ...
16:14 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά – Τραγικές φιγούρες οι γονείς και ο αδελφός της – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο 

Βουβός θρήνος στην κηδεία της Λένας Σαμαρά που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια