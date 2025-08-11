Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Μεγάλη Βόλβη – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση στο ύψος της Μεγάλης Βόλβης στην Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.