Νατάσα Θεοδωρίδου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της μικρής της κόρης – «Είσαι η ευλογία της ζωής μου»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (11/8) η μικρότερη κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου. Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχημένη τραγουδίστρια έχει παντρευτεί δύο φορές. Από τον πρώτο της γάμο με τον επιχειρηματία Τάκη Μπέτα απέκτησε την Χριστιάνα, ενώ από τον δεύτερο με τον πλαστικό χειρουργό Ανδρέα Φουστάνο, την Αντριάνα.

Με αφορμή τα γενέθλια της μικρότερης κόρης της, η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Σε αυτή δημοσίευσε ένα βίντεο με διάφορες φωτογραφίες, στις οποίες βλέπουμε την Αντριάνα Φουστάνου από τη παιδική της ηλικία, μέχρι και σήμερα.

Στη λεζάντα του post της, η αγαπημένη τραγουδίστρια έγραψε: «Χρόνια σου πολλά Αντριάνα μας… Λουλούδι μου πολύχρωμο… Αστέρι μου φωτεινό… Καλόκαρδο πλάσμα μου… Να έχεις χρόνια πολλά… Γεμάτα υγεία… Χαμόγελα… Έρωτες… Και μια καρδιά γεμάτη όνειρα… Είσαι η ευλογία της ζωής μου και είμαι περήφανη για σένα κάθε μέρα… Σ’ αγαπάω».