Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη μέση του δρόμου – Φέρει τραύμα από όπλο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 στον Άγιο Παντελεήμονα καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός επί της οδού Μιχαήλ Βόδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα Αλβανικής υπηκοότητας ηλικίας 35 ετών περίπου, ο οποίος φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δίπλα στον άτυχο άνδρα βρέθηκε ένας κάλυκας.

Οι Αρχές να εκτιμούν ότι ο θάνατός του σχετίζεται με υπόθεση ναρκωτικών.