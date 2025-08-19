Κέρκυρα: Νέο περιστατικό με αεροσκάφος προκάλεσε αναστάτωση στο αεροδρόμιο – Ακούστηκε δυνατός θόρυβος από τον κινητήρα

Ένα νέο περιστατικό αναστάτωσε χθες αργά το βράδυ το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, όταν ακούστηκε δυνατός θόρυβος από τον κινητήρα αεροσκάφους Boing 737 της Air Horizont, κατά την ώρα της προσγείωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως κινητοποιήθηκε ο σταθμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο αεροδρόμιο, προκειμένου να επέμβουν σε περίπτωση φωτιάς, κάτι που τελικά δεν χρειάστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή αεροσκάφος τύπου 757 της εταιρείας Air Condor με περίπου 250 επιβάτες, μετά την απογείωση του από το Αεροδρόμιο της Κέρκυρας εξέπεμψε σήμα κινδύνου στα 11.000 πόδια, αφού πριν, ένας από τους κινητήρες του τυλίχτηκε στις φλόγες, μετά από ένα δυνατό κρότο.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έκανε τον γύρο του νησιού και αφού διαπίστωσε ότι μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι, κατευθύνθηκε στο Πρίντεζι της Ιταλίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.