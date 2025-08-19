Τροχαία: Συνεχίζεται η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» – Πάνω από 3.000 παραβάσεις σε μία βδομάδα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Uncategorized

ΚΟΚ, κράνος, μηχανή

Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν από 11 έως 17 Αυγούστου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά την έκτη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (11/8/2025 – 17/08/2025) πραγματοποιήθηκαν 27.873 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.613 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 80 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 413 παραβάσεις σε επιβάτες.

Σημειώνεται, ότι μεταξύ των παραβάσεων, οι 2.382 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 72 διανομείς), 389 επιβάτες δίκυκλων, 155 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο και 75 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

  • 842 στην Αττική,
  • 382 στη Στερεά Ελλάδα,
  • 264 στο Νότιο Αιγαίο,
  • 248 στα Ιόνια Νησιά,
  • 242 στην Κρήτη,
  • 234 στη Δυτική Ελλάδα,
  • 217 στη Θεσσαλονίκη,
  • 137 στην Πελοπόννησο,
  • 134 στην Κεντρική Μακεδονία,
  • 102 στη Θεσσαλία,
  • 86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
  • 78 στο Βόρειο Αιγαίο,
  • 52 στην Ήπειρο και
  • 8 στη Δυτική Μακεδονία

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός αποκαλύπτει τα 3 πιο τοξικά ποτά που δεν θα πιει ποτέ ξανά – Με ποιον τρόπο μας βλάπτουν

Σοκαριστική μελέτη αποκαλύπτει πόσα μικροπλαστικά εισπνέουμε κάθε μέρα – Πού είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

ΥΠΑΑΤ: Δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς

Vouchers βιβλίων από τη ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Οι επιστήμονες αναδημιούργησαν τα πρώτα μόρια του σύμπαντος – Τα αποτελέσματα ανατρέπουν την κατανόησή μας για τον πρώιμο κ...

Η Κίνα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει SSD τόσο μικρούς που μοιάζουν με μία καρτα SIM
περισσότερα
18:08 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

ΑΕΚ: Επίσημα τέλος από την Ένωση ο Λαμέλα

Επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» της ΑΕΚ με τον Έρικ Λαμέλα. Ο 33χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός...
09:02 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

«Κλείδωσε» το καστ της νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Σούπερ ήρωες»

Mε ένα καστ γεμάτο… σούπερ ήρωες στελεχώνεται η ομώνυμη κωμική σειρά του ΑΝΤ1 που αναμένεται τ...
02:30 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Σεισμός στην Τουρκία: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την στιγμή της δόνησης – Πανικός σε εμπορικό κέντρο στην Προύσα

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι της Τουρκίας το βράδυ της Κυριακής (10/8) λόγω του ι...
00:03 , Παρασκευή 01 Αυγούστου 2025

Europa League: Με Σαχτάρ Ντόνετσκ ο Παναθηναϊκός στον Γ’ προκριματικό

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ προκρίθηκε στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League και θα αντιμετωπίσει ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο