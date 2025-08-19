Τραμπ: Τι δείχνει η συνέντευξή του στο Fox News – Η αμερικανική παρουσία στην Ουκρανία και η λαϊκή βάση των Ρεπουμπλικανών

Η συνέντευξη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, παρείχε ίσως τη μεγαλύτερη σαφήνεια μέχρι σήμερα σχετικά με το όραμά του για τον ρόλο των ΗΠΑ στην παροχή εγγύησης ασφαλείας στην Ουκρανία – στο πλαίσιο του οποίου δεν θα επιχειρούν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος.

O Τραμπ ήταν όσο πιο ξεκάθαρος μπορούσε να είναι: Απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει αμερικανικά στρατεύματα για να βοηθήσουν στην επιβολή μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι χθες εξέφρασε ένα άνοιγμα στην ιδέα.

Και όταν ρωτήθηκε στο Fox News σήμερα το πρωί, “τι είδους διαβεβαιώσεις αισθάνεστε ότι έχετε, στο μέλλον, μετά από αυτή την κυβέρνηση Τραμπ, ότι δεν θα είναι αμερικανικές μπότες στο έδαφος για την υπεράσπιση των συνόρων (της Ουκρανίας);” απάντησε: “Λοιπόν, έχετε τη διαβεβαίωσή μου και είμαι πρόεδρος”. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας.

Αντιθέτως, προβλέπει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να βοηθήσουν με άλλους τρόπους, κυρίως με αεροπορική υποστήριξη και με την συλλογή και παροχή πληροφοριών.

Τι σημαίνει αυτό, ωστόσο, παραμένει λίγο ασαφές. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα πάντα, από τη συλλογή πληροφοριών από αέρος – γνωστή στον αμερικανικό στρατό ως ISR, ή Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – μέχρι την αεράμυνα ή επανδρωμένες πολεμικές αεροπορικές περιπολίες.

Το τελευταίο έχει και προηγούμενο άλλωστε. Οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, εφάρμοσαν μια πολυετή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τμήματα του βόρειου και νότιου Ιράκ μετά τον πόλεμο του Περσικού Κόλπου το 1991. Αλλά μια τέτοια επιχείρηση δεν είναι χωρίς ρίσκο και είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιοι θα είναι οι πιθανοί κανόνες εμπλοκής.

Στο εσωτερικό μέτωπο η υπόσχεση Τραμπ ότι δεν θα υπάρξουν «αμερικανικές μπότες στο έδαφος» της Ουκρανίας θα βοηθήσει πιθανότατα να κατευνάσει την πιο απομονωτική πτέρυγα της βάσης του, των Ρεπουμπλικανών, η οποία είναι εξαιρετικά επιφυλακτική απέναντι σε οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ σε ξένες συγκρούσεις.

Ο Τραμπ, άλλωστε, έκανε μεγάλη προεκλογική εκστρατεία για την αποφυγή των μακροχρόνιων και δαπανηρών στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, επιχειρήσεις που χαρακτήριζαν την εμπλοκή τους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν για δύο δεκαετίες μετά το 2001.