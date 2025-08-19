Λαβρόφ: Τι είπε για την μπλούζα με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης που φορούσε στην Αλάσκα – «Άρεσε στον Ρούμπιο»

Έντονο σχολιασμό προκάλεσε στα δυτικά αλλά και στα ρωσικά ΜΜΕ η επιλογή μπλούζας που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ πριν την σύνοδο κορυφής Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Λαβρόφ εμφανίστηκε με μπλούζα με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης στο κυριλλικό αλφάβητο. Αρκετοί αναλυτές σχολίασαν ότι η επιλογή του είχε να κάνει με το μήνυμα που θέλει να στείλει η Ρωσία ότι επιθυμεί να επιστρέψει στην ψυχροπολεμική τάξη πραγμάτων και έχει επεκτατικές βλέψεις για χώρες που κάποτε αποτελούσαν τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας είπε σήμερα ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα δεν αντέδρασε με «καμία υστερία» για την μπλούζα του και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι του άρεσε η μπλούζα.

Ρώσοι σχολιαστές φιλικά προσκείμενοι στο Κρεμλίνο δήλωσαν ενθουσιασμένοι με την μπλούζα την οποία θεώρησαν ως μία άμεση αναφορά στην εποχή που η Ρωσία ήταν αυτοκρατορική δύναμη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ωστόσο ο ίδιος ο Λαβρόφ επιχείρησε να υποβαθμίζει τον συμβολισμό της μπλούζας του. «Νομίζω ότι δεν υπάρχει ιμπεριαλισμός εδώ, δεν υπάρχουν προσπάθειες αναβίωσης της αυτοκρατορικής σκέψης, όπως θέλουν να λένε κάποιοι στη Δύση. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Μιλάμε για το γεγονός ότι υπάρχει ιστορία και αυτή η ιστορία πρέπει να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης, αν θέλετε, και της αίσθησης ελαφρού χιούμορ», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.