Παπάγου: «Ήταν σαν βόμβα» – ΒΙΝΤΕΟ από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που «καρφώθηκε» σε πολυκατοικία

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΑΠΑΓΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Παπάγου έπειτα από την πρόσκρουση αστικού λεωφορείου σε πολυκατοικία, στην οποίο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Το μεσημέρι της Τρίτης (19/8) στήθηκε επιχείρηση ώστε να απομακρυνθεί το λεωφορείο από το σπίτι όπου «καρφώθηκε» την Δευτέρα με τη χρήση συρματόσχοινου από ειδικό όχημα.

Παπάγου: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κατοικία προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές – ΦΩΤΟ

Πρόκειται για αστικό λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό της πλατείας Κονίτσης, κύλησε προς τα πίσω για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναπτύσσοντας ταχύτητα λόγω της κατηφορικής κλίσης στο σημείο.

ΠΑΠΑΓΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Το αποτέλεσμα να προσκρούσει σε πολυκατοικία και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο, σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου αλλά και στο σταθμευμένο όχημα που βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να τραυματίσει ευτυχώς κάποιον συμπολίτη μας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, διεκόπη για προληπτικούς λόγους και η παροχή φυσικού αερίου, προκειμένου να γίνει επισκευή των σωληνώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός»

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, με τον ίδιο τρόπο μάλιστα, ενώ δίπλα ακριβώς από την πολυκατοικία υπάρχει παιδική χαρά. Σύμφωνα με τους ενοίκους, αυτό έχει ξαναγίνει άλλες δύο φορές μέσα στη δεκαετία.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφοντας το γεγονός δήλωσε: «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι. Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι».

Σημειώνεται ότι από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, στο ισόγειο, στη μάντρα και στην αυλή του κτιρίου, αλλά και σε παρκαρισμένο όχημα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυσικοθεραπευτές: Ζητούν 6% ενίσχυση στον προϋπολογισμό Φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για το 2025

Γιατρός αποκαλύπτει τα 3 πιο τοξικά ποτά που δεν θα πιει ποτέ ξανά – Με ποιον τρόπο μας βλάπτουν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδο 0,17% κατέγραψε σήμερα ο Γενικός Δείκτης

Μπρατάκος: «Ειρήνη με ισχυρές εγγυήσεις σημαίνει ανάπτυξη με προοπτική – Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με τ...

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;

Πώς να συνδέσετε το Android σας με έναν υπολογιστή Windows χρησιμοποιώντας το Phone Link
περισσότερα
17:12 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου «Άδικη απόφαση» λένε οι δικηγόροι τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 25χρονος και ο 21χρονος, που κατηγορούνται γι...
16:56 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για 3 περιφέρειες την Τετάρτη – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ...
16:50 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Χίος: Συνελήφθη 33χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή βία...
16:36 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Νέα Χαλκηδόνα: Ένας τραυματίας έπειτα από εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκί...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο