Παπάγου: «Ήταν σαν βόμβα» – ΒΙΝΤΕΟ από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που «καρφώθηκε» σε πολυκατοικία

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Παπάγου έπειτα από την πρόσκρουση αστικού λεωφορείου σε πολυκατοικία, στην οποίο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Το μεσημέρι της Τρίτης (19/8) στήθηκε επιχείρηση ώστε να απομακρυνθεί το λεωφορείο από το σπίτι όπου «καρφώθηκε» την Δευτέρα με τη χρήση συρματόσχοινου από ειδικό όχημα.

Πρόκειται για αστικό λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό της πλατείας Κονίτσης, κύλησε προς τα πίσω για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναπτύσσοντας ταχύτητα λόγω της κατηφορικής κλίσης στο σημείο.

Το αποτέλεσμα να προσκρούσει σε πολυκατοικία και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο, σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου αλλά και στο σταθμευμένο όχημα που βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να τραυματίσει ευτυχώς κάποιον συμπολίτη μας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, διεκόπη για προληπτικούς λόγους και η παροχή φυσικού αερίου, προκειμένου να γίνει επισκευή των σωληνώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός»

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, με τον ίδιο τρόπο μάλιστα, ενώ δίπλα ακριβώς από την πολυκατοικία υπάρχει παιδική χαρά. Σύμφωνα με τους ενοίκους, αυτό έχει ξαναγίνει άλλες δύο φορές μέσα στη δεκαετία.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφοντας το γεγονός δήλωσε: «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι. Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι».

Σημειώνεται ότι από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, στο ισόγειο, στη μάντρα και στην αυλή του κτιρίου, αλλά και σε παρκαρισμένο όχημα.