Αθηνά Οικονομάκου: Οι στιγμές χαλάρωσης στο Γύθειο και το «μακιγιάζ» της κόρης της – ΦΩΤΟ

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Γύθειο, βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Αθηνά Οικονομάκου, όπου μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της, περνάει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Αθηνά Οικονομάκου: Στην Ιταλία με τον Μπρούνο Τσερέλα – Η ασπρόμαυρη φωτογραφία με την κόκκινη καρδιά

Η γοητευτική ηθοποιός ούσα ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν παραλείπει να μοιράζεται στιγμιότυπα από τις ξεχωριστές στιγμές που περνάει με τον αγαπημένο της και τα δύο της παιδιά, τον Μάξιμο και τη Σιέννα, χαρίζοντας στους ακολούθους της ιδιαίτερα στιγμιότυπα.

Μάλιστα, ανέβασε και μια ιδιαίτερα τρυφερή και χιουμοριστική στιγμή παράλληλα όταν έκατσε να της κάνει το make up η κόρη της.

