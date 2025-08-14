Αθηνά Οικονομάκου: Στην Ιταλία με τον Μπρούνο Τσερέλα – Η ασπρόμαυρη φωτογραφία με την κόκκινη καρδιά

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou

Η Ιταλία πλέον έχει μία ιδιαίτερη θέση στη καρδιά της Αθηνάς Οικονομάκου, καθώς απ’ εκεί είναι ο σύντροφός της Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος ήρθε πριν από περίπου ένα χρόνο στη ζωή της και την έχει αλλάξει. Μάλιστα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας φροντίζει να περνάει αρκετό χρόνο στην χώρα του αγαπημένου της, ενώ ανεβάζει διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητάς της εκεί, στο προφίλ της στο Instagram.

Η Αθηνά Οικονομάκου τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου ταξίδεψε με τον Μπρούνο Τσερέλα στη Κένυα, ενώ πρόσφατα πήγε και στην Άνδρο, όπου πέρασε όμορφες στιγμές με την καλή της φίλη και συνάδελφό της Λένα Δροσάκη.

Έπειτα από λίγες ημέρες που πέρασε μακριά από τον μέλλοντα σύζυγό της, η γνωστή ηθοποιός πριν από λίγες ώρες έκανε γνωστό, με αναρτήσεις της στον λογαριασμό της στο Instagram, πως βρίσκεται στην Ιταλία μαζί με τον αγαπημένο της.

Σε ένα από τα Instagram story που έχει κάνει στη διάρκεια της παραμονής της στην Ιταλία, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε μέσα σε ένα ασανσέρ με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Η επιχειρηματίας πρόσθεσε στην ανάρτησή της μία κόκκινη καρδιά, εκφράζοντας με αυτόν τον τρυφερό τρόπο την αγάπη που έχει για τον σύντροφό της.

