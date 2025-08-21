Απόστολος Βεσυρόπουλος: Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του «Ψηλού», το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του – Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Πένθος σκόρπισε στον πολιτικό κόσμο η αιφνίδια απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ο 59χρονος πολιτικός άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου, ύστερα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη ενώ βρισκόταν σε beach bar στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο κ. Βεσυρόπουλος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά σε παρευρισκόμενους, προκαλώντας αναστάτωση.

Άμεσα κλήθηκε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ενώ ένας διασώστης που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και ήταν παρών στο σημείο, ξεκίνησε αμέσως τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Στο σημείο κατέφτασε ένα ασθενοφόρο και μία μηχανή ταχείας απόκρισης του ΕΚΑΒ με συνολικά τέσσερις διασώστες, οι οποίοι συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης.

Ο κ. Βεσυρόπουλος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως κατέληξε λίγο αργότερα.

Το Σάββατο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στον τόπο καταγωγής του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, συγγενείς και φίλοι είναι συντετριμμένοι από τον αδόκητο χαμό του Στέλιου.

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα τελεστεί το Σάββατο (23/08) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και κάτοικοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον «Ψηλό», όπως ήταν το προσωνύμιο του. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

«Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή»

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διατηρούσε διαρκή παρουσία στον τόπο του, με βαθιές ρίζες και ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία της Ημαθίας. Η θλίψη και η συγκίνηση είναι έκδηλες τόσο στην Αλεξάνδρεια, από όπου καταγόταν, ενώ το χωριό του ήταν η Κυψέλη Αλεξάνδρειας, όσο και στην Βέροια όπου γεννήθηκε και γενικότερα σε όλη την Ημαθία, όπου η αυτοδιοίκηση, φορείς και απλοί πολίτες εκφράζουν βαθύ πένθος.

Η μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα παραμείνει ζωντανή, όπως λένε σε φορτισμένο κλίμα οι κάτοικοι. Τονίζουν ότι η Αλεξάνδρεια, η Βέροια και η περιοχή ολόκληρη θα τον θυμούνται με σεβασμό και συγκίνηση, ενώ μιλούν για την ευγένειά του και το ανθρώπινο πρόσωπο που χαρακτήριζε τη δημόσια στάση του.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη τόσο στον πολιτικό χώρο όσο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Βέροια, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος για δεκαετίες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε συγκλονισμένος από την είδηση του θανάτου του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενώ πρώην πρωθυπουργοί, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα, αλλά και πλήθος πολιτών εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του πολιτικού.

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε: «Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του.

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής σε δήλωσή του σημείωσε: «Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο.

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Τη θλίψη του «για τον θάνατο, τόσο πρόωρα και αιφνίδια, του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με δήλωση του.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

Τα συλλυπητήριά του εκφράζει το ΚΚΕ «για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου βουλευτή και γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, προς στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και την οικογένεια του».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δήλωσή της ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα ότι έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ο βουλευτής Απόστολος Βεσυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινή, από καρδιάς συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους οικείους και τους συνεργάτες του, εκ μέρους ολόκληρης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας

Αναφορικά με τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου το Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1966 στην Βέροια, ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δυο παιδιών.

Σπούδασε στο Τμήμα λογιστικής στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Λάρισας, ενώ είχε και Μεταπτυχιακό στον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ήταν βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ από τον Ιούλιο του 2012, ενώ διετέλεσε και υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023. Από την 4η Απριλίου 2025 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν δημόσιος υπάλληλος και εργάστηκε ως εφοριακός. Την περίοδο 1995 – 1998 διετέλεσε Κοινοτικός Σύμβουλος Κυψέλης Ημαθίας. Από το 2004 έως το 2008 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της συνδικαλιστικής παράταξης ΔΑΚΕ εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας. Την περίοδο 2007 – 2010 διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και Α΄ Αντινομάρχης την περίοδο 2007 – 2008, με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή. Τον Νοέμβριο του 2010 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Βέροιας ενώ από το 2010 ήταν Αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας.

Τον Ιούνιο του 2012, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Τον Ιούλιο του 2019, ανέλαβε για πρώτη φορά κυβερνητικό αξίωμα ως υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία, στην κυβέρνηση της ΝΔ, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Αύγουστο του 2023 και μέχρι τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Τον Απρίλιο του 2025 ανέλαβε ΓΓ της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.