Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος»

Τη θλίψη του «για τον θάνατο, τόσο πρόωρα και αιφνίδια, του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με δήλωση του.

Νίκος Ανδρουλάκης: Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του, Λένας

Σημειώνει ότι «ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία.

15:55 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

