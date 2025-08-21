Σωκράτης Φάμελλος για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Απροσδόκητη απώλεια»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Σωκράτης Φάμελλος

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστουλου Βεσυρόπουλου, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

 

