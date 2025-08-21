Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου – «Υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια»

Τη θλίψη της για τον αιφνίδιο θάνατο του βουλευτή Ημαθίας και Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, εκφράζει με ανακοίνωσή του το κόμμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, «η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή».

Όπως αναφέρεται, «ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια».

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης».

«Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».