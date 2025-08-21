Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου – «Υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια»

Enikos Newsroom

πολιτική

Απόστολος Βεσυρόπουλος

Τη θλίψη της για τον αιφνίδιο θάνατο του βουλευτή Ημαθίας και Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, εκφράζει με ανακοίνωσή του το κόμμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, «η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή».

Όπως αναφέρεται, «ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια».

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης».

«Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ: Απαγορεύεται τα διαγνωστικά κέντρα να ζητούν πρόσθετη χρέωση από τους ασφαλισμένους

Τουριστικά καταλύματα: Οριακή αύξηση στις διανυκτερεύσεις τον Ιούνιο

38 σχολεία στην Ήπειρο δεν θα ανοίξουν το 2025-2026 – Ανεστάλη η λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητών

Πώς να ελέγξετε τη στάθμη μπαταρίας των AirPods και πώς να τα κάνετε να διαρκούν περισσότερο

Ursa Major III: Ο αμυδρός δορυφόρος του Γαλαξία μας μπορεί να μην είναι αυτό που νόμιζαν οι αστρονόμοι
περισσότερα
17:34 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του»

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δι...
17:07 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κώστας Καραμανλής: Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου ...
16:30 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Παύλος Μαρινάκης για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Χάσαμε έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο»

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δήλωση του γι...
15:55 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κωνσταντίνος Τασούλας: Συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την εκδημία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο