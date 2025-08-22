Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να μειώσει από την Τσεχία – Πλησιάζουν επικίνδυνα Πολωνία και Νορβηγία

Η Ελλάδα συνέλεξε περισσότερους βαθμούς από την Τσεχία αυτή την αγωνιστική, μειώνοντας τη μεταξύ τους απόσταση στη βαθμολογία της UEFA, όμως θα μπορούσε να τα έχει πάει και καλύτερα. Την ίδια στιγμή, η Νορβηγία και η Πολωνία έκαναν μεγάλη άνοδο και πλέον πιέζουν έντονα, γεγονός που δημιουργεί σενάρια για μια εξαιρετικά δύσκολη συνέχεια στη μάχη τόσο για τη 10η όσο και για την 11η θέση.

Η νίκη του Παναθηναϊκού και η ισοπαλία της ΑΕΚ πρόσφεραν συνολικά 300 βαθμούς στην Ελλάδα, ενώ η Τσεχία συγκέντρωσε μόλις 200. Έτσι, η διαφορά μειώθηκε κατά 100 βαθμούς, ωστόσο η απόσταση παραμένει στους 3.288 βαθμούς, με τις δύο χώρες να έχουν από τέσσερις εκπροσώπους.

Το θετικό για τη χώρα μας είναι πως πλησίασε την Τσεχία, όμως το αρνητικό είναι ότι πλέον μπαίνει σε παράλληλη μάχη για να κρατήσει την 11η θέση, αν δεν καταφέρει να μπει στη 10άδα. Η Νορβηγία μάζεψε 400 βαθμούς, ενώ η Πολωνία πήγε εξαιρετικά και πρόσθεσε 750, με συνέπεια η διαφορά από την Ελλάδα να πέσει κάτω από τις 2.000 μονάδες.

Η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη, καθώς οι Σκανδιναβοί αναμένεται να πάρουν άλλους 1.200 βαθμούς με την πρόκριση της Μπόντο στη League Phase του Champions League, αφού ήδη κέρδισε με 5-0 τη Στουρμ στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι, η διαφορά τους με τη χώρα μας θα μικρύνει κι άλλο.

Η τρέχουσα βαθμολογία της UEFA διαμορφώνεται ως εξής:

9η Τουρκία: 43.500 (+2.700 – 5/5)

10η Τσεχία: 40.300 (+2.800 – 5/5)

11η Ελλάδα: 37.012 (+2.800 – 4/5)

12η Νορβηγία: 35.287 (+2.100 – 4/5)

13η Πολωνία: 35.125 (+4.125 – 4/4)

14η Δανία: 33.231 (+3.375 – 3/4)

15η Αυστρία: 31.450 (+1.700 – 4/5)

Η θέση που θα τερματίσει η Ελλάδα είναι καθοριστική, αφού επηρεάζει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ομάδων μας:

10η θέση : Ο πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στο League Stage του Champions League, ο κυπελλούχος στα playoffs του Europa League, ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών), ο τρίτος στον 2ο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League.

: Ο πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στο League Stage του Champions League, ο κυπελλούχος στα playoffs του Europa League, ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών), ο τρίτος στον 2ο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League. 11η-12η θέση : Ο πρωταθλητής παίζει στα playoffs του Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών), ο κυπελλούχος στα playoffs του Europa League, ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών), ο τρίτος στον 2ο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League.

: Ο πρωταθλητής παίζει στα playoffs του Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών), ο κυπελλούχος στα playoffs του Europa League, ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών), ο τρίτος στον 2ο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League. 13η-14η θέση : Ο πρωταθλητής συμμετέχει στα playoffs του Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών), ο κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό του Europa League, ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών), ενώ τρίτος και τέταρτος ξεκινούν από τον 2ο προκριματικό του Conference League.

: Ο πρωταθλητής συμμετέχει στα playoffs του Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών), ο κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό του Europa League, ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών), ενώ τρίτος και τέταρτος ξεκινούν από τον 2ο προκριματικό του Conference League. 15η θέση : Ο πρωταθλητής παίζει στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών), ο κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό του Europa League, ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών), ενώ τρίτος και τέταρτος ξεκινούν από τον 2ο προκριματικό του Conference League.

: Ο πρωταθλητής παίζει στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών), ο κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό του Europa League, ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών), ενώ τρίτος και τέταρτος ξεκινούν από τον 2ο προκριματικό του Conference League. 16η-22η θέση: Ο πρωταθλητής συμμετέχει στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών), ο κυπελλούχος στον 1ο προκριματικό του Europa League, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος στον 2ο προκριματικό του Conference League. Ο τέταρτος μένει εκτός Ευρώπης.

Η «μάχη» για την 10η θέση έχει μπει για τα καλά στην πιο κρίσιμη φάση της και όλα δείχνουν πως μέχρι το τέλος θα παιχτεί σε λεπτές ισορροπίες, με την Ελλάδα να παλεύει ταυτόχρονα να πλησιάσει την Τσεχία αλλά και να κρατήσει πίσω της Νορβηγία και Πολωνία.