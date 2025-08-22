Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ανήλικος, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ανήλικος, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη την εκτέλεση υπηκόου του βασιλείου ο οποίος είχε καταδικαστεί για «τρομοκρατία», παρά τις εκκλήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην προχωρήσουν διότι όπως θύμιζαν είχε καταδικαστεί όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε σε βάρος του Τζαλάλ μπιν Χασάν μπιν Αμπντούλ Καρίμ Λαμπάντ, σαουδάραβα υπηκόου, στην Ανατολική Επαρχία», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Ο Λαμπάντ «είχε διαπράξει τρομοκρατικά εγκλήματα», πιο συγκεκριμένα είχε «γίνει μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών επειδή δολοφόνησε δικαστή στην επαρχία Κατίφ και εκσφενδόνισε εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον μελών των δυνάμεων ασφαλείας με πρόθεση να τα σκοτώσει.

Ήταν ανάμεσα σε ανθρώπους στους οποίους επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου για εγκλήματα που διέπραξε όταν ήταν κάτω των 18 ετών.

Τον Οκτώβριο του 2023, η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε απόφαση του σαουδαραβικού ανώτατου δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών που επικύρωσε τη θανατική ποινή σε βάρος του Λαμπάντ, μέλους της σιιτικής μειονότητας.

Ο Λαμπάντ είχε καταδικαστεί για «τρομοκρατία» μαζί με άλλους οκτώ ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Αμπντουλά αλ Ντεράζι, επίσης ανήλικου την εποχή, για τη συμμετοχή τους σε σπάνιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το 2011, σύμφωνα με την Αμνηστία.

Τον Μάιο, ειδικοί του ΟΗΕ καλούσαν να αφεθούν ελεύθεροι ο Λαμπάντ και άλλοι τέσσερις νέοι που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα η τέλεση των οποίων είχε καταγραφτεί όταν ήταν ανήλικοι.

Η Σαουδική Αραβία, χώρα ανάμεσα σε αυτές που επιβάλλουν και εφαρμόζουν την εσχάτη των ποινών περισσότερο σε διεθνή κλίμακα, έχει προχωρήσει σε πάνω από 250 εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς.

Το συντηρητικό σουνιτικό βασίλειο οδεύει να ξεπεράσει τις 338 εκτελέσεις που καταγράφτηκαν την περασμένη χρονιά, τον υψηλότερο αριθμό στα χρονικά αφότου άρχισαν να καταχωρίζονται στα δημόσια αρχεία τα χρόνια του 1990.

