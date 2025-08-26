Παξοί: Σήμερα η κηδεία της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα – Ανήμερα των γενεθλίων της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Παξοί: Σήμερα η κηδεία της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα – Ανήμερα των γενεθλίων της

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία των Παξών έπειτα από τον τραγικό θάνατο που βρήκε το 4χρονο κοριτσάκι σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Σήμερα θα γίνει η κηδεία του μικρού παιδιού. Τραγική ειρωνεία ότι η κηδεία γίνεται ανήμερα των γενεθλίων της αφού σήμερα (26/8) θα έκλεινε τα 4 της χρόνια.

Συγκεκριμένα, η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στον Λογγό των Παξών.

Ελεύθεροι οι γονείς

Την Δευτέρα (25/8), ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν οι γονείς της 4χρονης Αμέλια, που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας είχε ασκήσει στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

 

