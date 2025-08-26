Βίντεο: Τεράστια αμμοθύελλα σάρωσε περιοχές στην Αριζόνα

Μια τεράστια αμμοθύελλα σάρωσε περιοχές της πολιτείας της Αριζόνα στις ΗΠΑ. Το παχύ τείχος από σκούρα σκόνη στην κομητεία Πινάλ παρασύρθηκε από τους καταιγιδοφόρους ανέμους – ένα φαινόμενο γνωστό ως χαμπούμπ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Φοίνιξ εξέδωσε προειδοποιήσεις τόσο για αμμοθύελλα όσο και για έντονες καταιγίδες καθώς το σύστημα εισήλθε στην κομητεία Μαρικόπα το βράδυ της Δευτέρας (25/8). Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε τους οδηγούς για επικίνδυνα χαμηλή ορατότητα και προέτρεψε τους ανθρώπους να «σταθούν στην άκρη για να παραμείνουν ζωντανοί».

Το Υπουργείο Μεταφορών της Αριζόνα επανέλαβε την προειδοποίηση, λέγοντας ότι η ορατότητα στις I-10 και I-17 ήταν σημαντικά μειωμένη λόγω της αμμοθύελλας στους δρόμους, προτρέποντας τους οδηγούς να προχωρήσουν με προσοχή.

Ο όρος haboob προέρχεται από τα αραβικά και αναφέρεται σε «δυνατό άνεμο» ή «θύελλα». Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο συνηθισμένα φαινόμενα στα νοτιοδυτικά.

Μετά τις καταιγίδες, περισσότεροι από 60.000 πελάτες στην Αριζόνα έμειναν χωρίς ρεύμα, με την πλειονότητα των διακοπών να συγκεντρώνεται στην κομητεία Μαρικόπα, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Για περίπου μία ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Φοίνιξ Σκάι Χάρμπορ είχε σταματήσει την λειτουργία του, εμποδίζοντας την απογείωση ή την προσγείωση αεροσκαφών, καθώς ένα σύννεφο σκόνης φαινόταν έτοιμο να καταπιεί τις εγκαταστάσεις. Το αεροδρόμιο αντιμετώπιζε καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών αργά το βράδυ της Δευτέρας, ενώ τα πληρώματα αξιολογούσαν τυχόν ζημιές ή διαρροές στην οροφή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου Γκρέγκορι Ε. Ρόιμπαλ.