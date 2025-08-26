Λάρισα: Σκοτώθηκε 46χρονος υλοτόμος – Καταπλακώθηκε από μεγάλο κλαδί δέντρου

Ένας 46χρονος υλοτόμος, αλβανικής καταγωγής, έχασε την ζωή του χθες (25/08), στις 12:00 περίπου το μεσημέρι, στο δάσος του Πολυδενδρίου, στη Λάρισα, όταν τον καταπλάκωσε κλαδί δέντρου την στιγμή που μαζί με συναδέλφους του βρισκόταν σε διαδικασία κοπής του.

Ο άτυχος εργάτης, ο οποίος δούλευε σε συνεργείο κοπής ξυλείας ιδιωτικής επιχείρησης με έδρα την Σωτηρίτσα Αγιάς, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του παρά την μεγάλη προσπάθεια των γιατρών στο αγροτικό ιατρείο της Σωτηρίτσας όπου αρχικά μεταφέρθηκε, αλλά και μέσα στο ασθενοφόρο κατά την διακομιδή του σε νοσοκομείο της Λάρισας, σύμφωνα με το choraagia.gr.

Ανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς.