Χαλκιδική: «Ζούμε στο σκοτάδι» – Δύο χρόνια χωρίς απαντήσεις για την οικογένεια της 16χρονης που πέθανε αφού κατανάλωσε σάντουιτς

Δύο χρόνια πέρασαν από το θάνατο της 16χρονης Δήμητρας, η οποία κατέληξε στη Χαλκιδική, μετά την κατανάλωση σάντουιτς και μέχρι σήμερα, η οικογένειά της περιμένει απαντήσεις μέσα από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που ακόμη δεν βγήκαν.

Η ημερομηνία της 12ης Ιουλίου 2023 είναι χαραγμένη πλέον και στο χέρι της αδελφής της άτυχης Δήμητρας, που έχασε τόσο ξαφνικά τη ζωή της. Η ίδια περιέγραψε στο Star πώς άλλαξε η ζωή της οικογένειας έπειτα από το τραγικό γεγονός.

«Ζούμε σε σκοτάδι 2 χρόνια. Προσπαθούμε όλοι μαζί να ανεβάσουμε ο ένας τον άλλον, πόσο μάλλον να περιμένεις δύο χρόνια να μάθεις το γιατί…» δηλώνει η αδελφή της Δήμητρας, Ειρήνη Σκραπαλιου «Δούλευα… Με πήρε η μητέρα μου και μου είπε ότι την πήραν από το τμήμα… η μικρή ήταν στο νοσοκομείο… Ήταν νεκρή» προσθέτει.

Όσον αφορά το αν ασκεί η ίδια το επάγγελμα της νοσηλεύτριας, αναφέρει: «Ήμουν. Μετά από αυτό το γεγονός με πνίγει η στολή, δε θα ήθελα να βάλω τη στολή, από ενοχές που δεν μπόρεσε κάποιος να σώσει την αδελφή μου».

Η 16χρονη κατέρρευσε ενώ έκανε διακοπές

Η 16χρονη είχε φύγει για λιγοήμερες διακοπές με τη παρέα της στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Ξημερώματα βρέθηκαν σε μαγαζί εστίασης, κατανάλωσε ένα σάντουιτς και στο δρόμο της επιστροφής, στο δωμάτιο ένιωσε αδιαθεσία. Ζήτησε από τους φίλους της να τις φέρουν τα φάρμακά της, αλλά ώσπου να επιστρέψουν με το τσαντάκι το κορίτσι είχε καταρρεύσει.

«Tους είπε έχω αλλεργία και ρώτησε αν έχει γάλα. Το αμέλησαν, δεν έδωσαν σημασία… Αυτό θα φανεί στα τοξικολογικά αλλά δεν τα έχουμε πάρει. Δεν ξέρουμε από τι «έφυγε», δύο χρόνια είμαστε στην άγνοια» τονίζει.

«Τα παιδιά φώναζαν γύρω-γύρω κάποιον να βοηθήσει. Δεν βγήκε κανείς. Πήγαν σε ένα ξενοδοχείο, κατέβηκε ένα ζευγάρι τουρίστες και έκαναν μαλάξεις».

Όπως δηλώνει στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας Ανδρέας Ταγαρακης, «η οικογένεια ζει μέσα στο σκοτάδι εδώ και δύο χρόνια αναμένοντας να ολοκληρωθεί η διενέργεια της ιατροδικαστικής έκθεσης. Γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει φόρτο εργασίας. Πρέπει οι υπηρεσίες να λειτουργούν με γνώμονα το συμφέρον, σεβόμενη την αγωνία του πολίτη. Μετά από 2 χρόνια δεν μπορεί να μην έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση και να μην ξέρουμε από τι έφυγε το παιδί».

H αδελφή της δείχνει στην κάμερα το τατουάζ που έκανε στα χέρια της: «Έχω φτιάξει σε όλο το χέρι τα μάτια της, το όνομά της, στη θάλασσα που λάτρευε…».