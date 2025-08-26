Μέγκαν Μαρκλ: «Ο Χάρι είπε πρώτος ”σ’ αγαπώ”» – Τι αποκάλυψε για την σχέση τους

Enikos Newsroom

διεθνή

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι κατά την διάρκεια των περσινών αγώνων Invictus στην Γερμανία.
Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι κατά την διάρκεια των περσινών αγώνων Invictus στην Γερμανία. Πηγή: EPA

Στην πλατφόρμα του Netflix βρίσκεται από το πρωί η δεύτερη σεζόν του τηλεοπτικού προγράμματος της δούκισσας του Σάσεξ «Με αγάπη Μέγκαν», στο οποίο μοιράζεται προσωπικές λεπτομέρειες από την σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Στο τρίτο επεισόδιο η Μέγκαν Μαρκλ συνομιλούσε με τον γνωστό παρουσιαστή Ταν Φρανς και αποκάλυψε ότι ο πρίγκιπας Χάρι ήταν εκείνος που είπε πρώτος «σ’ αγαπώ».

Συγκεκριμένα ο γκουρού της μόδας ρώτησε την Μέγκαν Μαρκλ αν υπάρχει μία συγκεκριμένη στιγμή όπου κατάλαβε ότι είχε ερωτευθεί τον δευτερότοκο γιο του Βρετανού βασιλιά.

Μέγκαν Μαρκλ πρίγκιπας Χάρι
Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι στην διάρκεια του ταξιδιού τους στην Μποτσουάνα το 2016. Πηγή: Netflix

Τότε η δούκισσα του Σάσεξ ανέφερε ότι αυτό συνέβη στο τρίτο ραντεβού του ζευγαριού σε ένα ταξίδι σαφάρι στην Μποτσουάνα το 2016. «Ναι, αυτό έγινε στο τρίτο μας ραντεβού. Γνωριστήκαμε στην Μποτσουάνα και κατασκηνώσαμε για πέντε ημέρες μαζί. Γνωρίζεις πραγματικά ο ένας τον άλλον όταν είσαι σε μια μικρή σκηνή μαζί», είπε η Μέγκαν Μαρκλ.

Μέγκαν Μαρκλ πρίγκιπας Χάρι
Η Μέγκαν Μαρκλ στην Μποτσουάνα το 2016. Πηγή: Netflix

Ο Ταν Φρανς τότε την ρώτησε ποιος είπε πρώτος «σ’ αγαπώ». «Εκείνος μου το είπε», εξομολογήθηκε η Μέγκαν Μαρκλ. «Αυτό είναι ωραίο. Αρχίζεις να κοκκινίζεις. Θα σταματήσω αυτή τη σειρά ερωτήσεων», αστειεύτηκε ο παρουσιαστής.

Μέγκαν Μαρκλ πρίγκιπας Χάρι
Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι στην διάρκεια του ταξιδιού τους στην Μποτσουάνα το 2016. Πηγή: Netflix

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρόωρη γήρανση του εγκεφάλου: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την πρωτεΐνη που ευθύνεται – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κίνητρα για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας-Το ΕΛΙΤΟΥΡ προτείνει μείωση ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας

Θεοδωρικάκος: “Στάλθηκαν για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν”

Συνταξιούχοι: Μέχρι την Πέμπτη θα πληρωθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Κβαντικοί υπολογιστές υψηλής πιστότητας: Πύλες σύμπλεξης συνδέουν απομακρυσμένους υπεραγώγιμους κβαντικούς επεξεργαστές

Η Microsoft προσφέρει δωρεάν αναβάθμιση για τα Windows – «Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα»
περισσότερα
10:59 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γάζα: Ιερείς και καλόγριες αρνούνται να εκκενώσουν την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Πορφυρίου – Τι λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 

Ιερείς και καλόγριες αρνούνται να εκκενώσουν την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου κα...
09:23 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Μπούγας: Πάνω από 17.000 αποφυλακίσεις με τον νόμο Παρασκευόπουλου

Παρέμβαση σχετικά με τον νόμο Παρασκευόπουλου, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τις αποφυ...
08:48 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Διαδηλώσεις στο Ισραήλ: Έκλεισαν κεντρικές λεωφόρους στο Τελ Αβίβ – Προσευχή για τους ομήρους στο Τείχος των Δακρύων

Μία ημέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στο Ισραήλ με διαδηλωτές να μπλοκάρουν κεντρικές ...
08:23 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Τραμπ: «Στέλνεις τον στρατό και σε κατηγορούν ότι επιτίθεσαι στη Δημοκρατία – Σε πολλούς Αμερικανούς θα άρεσε να έχουν ένα δικτάτορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες δημοσιογράφους πως σε «πολλούς» Αμερικανούς «θα άρεσε να έχο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο