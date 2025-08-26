Μέγκαν Μαρκλ: «Ο Χάρι είπε πρώτος ”σ’ αγαπώ”» – Τι αποκάλυψε για την σχέση τους

Στην πλατφόρμα του Netflix βρίσκεται από το πρωί η δεύτερη σεζόν του τηλεοπτικού προγράμματος της δούκισσας του Σάσεξ «Με αγάπη Μέγκαν», στο οποίο μοιράζεται προσωπικές λεπτομέρειες από την σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Στο τρίτο επεισόδιο η Μέγκαν Μαρκλ συνομιλούσε με τον γνωστό παρουσιαστή Ταν Φρανς και αποκάλυψε ότι ο πρίγκιπας Χάρι ήταν εκείνος που είπε πρώτος «σ’ αγαπώ».

Συγκεκριμένα ο γκουρού της μόδας ρώτησε την Μέγκαν Μαρκλ αν υπάρχει μία συγκεκριμένη στιγμή όπου κατάλαβε ότι είχε ερωτευθεί τον δευτερότοκο γιο του Βρετανού βασιλιά.

Τότε η δούκισσα του Σάσεξ ανέφερε ότι αυτό συνέβη στο τρίτο ραντεβού του ζευγαριού σε ένα ταξίδι σαφάρι στην Μποτσουάνα το 2016. «Ναι, αυτό έγινε στο τρίτο μας ραντεβού. Γνωριστήκαμε στην Μποτσουάνα και κατασκηνώσαμε για πέντε ημέρες μαζί. Γνωρίζεις πραγματικά ο ένας τον άλλον όταν είσαι σε μια μικρή σκηνή μαζί», είπε η Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Ταν Φρανς τότε την ρώτησε ποιος είπε πρώτος «σ’ αγαπώ». «Εκείνος μου το είπε», εξομολογήθηκε η Μέγκαν Μαρκλ. «Αυτό είναι ωραίο. Αρχίζεις να κοκκινίζεις. Θα σταματήσω αυτή τη σειρά ερωτήσεων», αστειεύτηκε ο παρουσιαστής.