Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συμμαθητές του στη μέση του δρόμου – Συνελήφθησαν οι 2 δράστες και οι γονείς τους

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικούς του έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής (24/8), σε χωριό του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη. Μάλιστα, ο ανήλικος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με τους γιατρούς να του κάνουν επτά ράμματα στο πρόσωπο, όπου δέχτηκε μπουνιές και κλωτσιές ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 15χρονος δεν αναγνωριζόταν από τα χτυπήματα που του κατάφεραν.

Δράστες, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται το patris.gr, είναι τρεις συνομήλικοι και συμμαθητές του θύματος, ενώ αφορμή στάθηκε μία παρεξήγηση που είχε γίνει πριν λίγες ημέρες.

Το ανήλικο θύμα, σύμφωνα με τις περιγραφές δεν έβλεπε, αφού τα μάτια του ήταν πρησμένα από τα ασταμάτητα χτυπήματα που δεχόταν στη μέση του δρόμου, σε ένα σκοτεινό δρομάκι του χωριού, όπου συναντήθηκαν οι τρεις ανήλικοι δράστες και ο 15χρονος. Οι δράστες είναι από το ίδιο χωριό, ενώ το θύμα από διπλανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις που ευθύνονται για τον ξυλοδαρμό του τέταρτου ανήλικου φέρονται να είπαν σε αστυνομικούς ότι το έκαναν γατί τον είχαν προειδοποιήσει «να μην ξαναπατήσει το πόδι του σε μία καφετέρια». Εκείνος, όμως, δεν τους άκουσε…

Το αγόρι μεταφέρθηκε προχθές το βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματα που είχε όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και σε όλο του το σώμα.

Συνελήφθησαν οι δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστερουσίων, που εντόπισαν χθες το πρωί τους δύο από τους τρεις ανήλικους, τους οποίους συνέλαβαν, μαζί και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο τρίτος εκ των δραστών αλλά και οι γονείς του δεν εντοπίστηκαν, παρά τις έρευνες των αστυνομικών αρχών.

